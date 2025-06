- Jesteśmy na etapie kompletowania komitetu społecznego. Do współpracy zgłaszają się do mnie mieszkańcy z różnych środowisk zawodowych. W tym tygodniu chcemy zarejestrować komitet, a następnie zgłosić się do komisarza wyborczego, który wyznaczy harmonogram działań - zbiórki podpisów i kolejnych etapów procedury - powiedział w poniedziałek Jacek Kalata.