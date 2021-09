W nocy z soboty na niedzielę na zakopiańskich Krupówkach doszło do bijatyki, podczas której ciężko ranny został 25-latek. Według relacji policji, ok. godz. 2:00 na skrzyżowaniu Krupówek i ul. Kościuszki, grupę osób zaatakowali nieznani mężczyźni.

Jak relacjonuje rzecznik, wywiązała się bijatyka, w wyniku której 25-latek z powiatu nowotarskiego, najprawdopodobniej po uderzeniu w głowę, stracił przytomność. Napastnicy uciekli. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Był na wieczorze kawalerskim

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Zakopanem, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. Był podpięty do aparatury podtrzymującej życie. Miał poważny uraz głowy. Lekarze stwierdzili jego zgon we wtorek rano, o godz. 9:50 - informuje "Gazeta Krakowska".



Z informacji opublikowanych przez szwagra mężczyzny wynika, że zmarły mężczyzna przebywał w Zakopanem z grupą przyjaciół na wieczorze kawalerskim.



Śledztwo w sprawie bójki prowadzi zakopiańska prokuratura.

