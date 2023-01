- W kulminacyjnym momencie przed sceną znajdował się komplet widzów, to jest 30 tys. osób, natomiast w pobliżu na Równi Krupowej dodatkowo bawiło się blisko 35 tys. osób. Podczas imprezy masowej nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń. Natomiast poza imprezą, w rejonie Krupówek i na obrzeżach miasta dochodziło do licznych awantur i bójek z udziałem turystów, którzy przesadzili z ilością spożytego alkoholu - relacjonował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Zdarzenia nasiliły się ok. godz. 1., po zakończeniu koncertu. Tuż po północy wiele interwencji policji było związanych z odpalaniem fajerwerków w pobliżu drewnianych domów. W Zakopanem obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków na ulicach czy placach publicznych.

W powiecie tatrzańskim od godz. 18 do 3 policja odnotowała 92 różnego typu interwencje. Wielu osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania. Były też zatrzymania osób do wytrzeźwienia.

- Odnotowaliśmy drobne kradzieże, jak również zagubienia rzeczy osobistych i dokumentów. Zatrzymano kilka osób do wyjaśnienia spraw kryminalnych, w tym jednego poszukiwanego. Doszło do potrącenia pieszego. Mnóstwo pracy mieli również ratownicy medyczni, którzy pomagali rannym osobom, ale i takim, którzy sami doprowadzili się do stanu zagrażającego ich zdrowiu i życiu - podsumował rzecznik policji.

Sylwester w Zakopanem. Burdy w centrum miasta

Do wczesnych godzin porannych policjanci podejmowali kolejne, liczne interwencje wobec mocno pijanych i agresywnych sylwestrowiczów, którzy wszczynali burdy w centrum Zakopanego, ale i w innych miejscowościach powiatu tatrzańskiego.

W operacji policyjnej "SYLWESTER 2022" zaangażowanych było blisko 300 policjantów z całej małopolski, wspieranych przez funkcjonariuszy straży granicznej, straży pożarnej, straży ochrony kolei, strażników miejskich oraz pracowników ochrony. Nowy Rok na Równi Krupowej w Zakopanem przywitało około 65 tysięcy turystów.