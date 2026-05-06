Zaginęła matka z dwojgiem dzieci. Służby postawione na nogi

W rozmowie z serwisem DTS24 podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazała, że zaginęła 30-latka oraz dwaj chłopcy w wieku roku i trzech lat.

- W akcji biorą udział policjanci nie tylko lokalni, ale również zaangażowani są funkcjonariusze z Nowego Sącza. Ponadto korzystamy z pomocy psa z przewodnikiem, drona z kamerą termowizyjną oraz pojazdów terenowych. Zawnioskowaliśmy o pomoc GOPR - przekazała.

Piwniczna-Zdrój. Zaginęła matka z dwojgiem dzieci

W rozmowie z polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu potwierdziła, że kobieta wyszła z dziećmi z domu o godz. 12.30 i udała się w kierunku masywu leśnego.

Przeszukiwany jest "bardzo zalesiony i górzysty teren" - podała "Gazeta Krakowska".

