Zaginęła matka z dwojgiem dzieci. Służby postawione na nogi
W okolicach Piwnicznej-Zdroju trwa akcja poszukiwawcza. Zaginęła około 30-letnia kobieta z dwojgiem dzieci - rocznym i trzylatkiem. Z informacji lokalnych mediów wynika, że kierowali się oni w stronę masywu leśnego. Działania prowadzi policja, przy wsparciu strażaków, do poszukiwań wezwano także ratowników GOPR - informuje "Gazeta Krakowska"
W rozmowie z serwisem DTS24 podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazała, że zaginęła 30-latka oraz dwaj chłopcy w wieku roku i trzech lat.
- W akcji biorą udział policjanci nie tylko lokalni, ale również zaangażowani są funkcjonariusze z Nowego Sącza. Ponadto korzystamy z pomocy psa z przewodnikiem, drona z kamerą termowizyjną oraz pojazdów terenowych. Zawnioskowaliśmy o pomoc GOPR - przekazała.
W rozmowie z polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu potwierdziła, że kobieta wyszła z dziećmi z domu o godz. 12.30 i udała się w kierunku masywu leśnego.
Przeszukiwany jest "bardzo zalesiony i górzysty teren" - podała "Gazeta Krakowska".
