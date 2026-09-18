Zaginęła 15-letnia Julia. Wysłała SMS-a, do tej pory nie wróciła

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Krakowska policja poszukuje 15-letniej Julii Radew. Dziewczyna wyszła na spotkanie z kolegą i dotąd nie wróciła, ostatni kontakt SMS-owy miał miejsce w czwartek o godzinie 23. Osoby dysponujące informacjami o zaginionej proszone są o kontakt z mundurowymi.

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Zaginiona JuliaRadew, kontakt z dziewczyną urwał się w czwartek o 23.00
Policja poszukuje 15-letniej Julii RadewKomenda Miejska Policji w Krakowie materiał zewnętrzny

Julia Radew w czwartek około godziny 14 wyszła z domu na osiedlu Oświecenia w Krakowie. 15-latka udała się na spotkanie z kolegą.

O godzinie 23 nastolatka wysłała SMS-a, w którym informowała, że jest w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Dotąd jednak nie wróciła do domu, nie ma z nią żadnego kontaktu.

Kraków. Zaginęła 15-letnia Julia, policja podała rysopis

Julia ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Włosy blond do ramion, oczy jasnoniebieskie. W dniu zaginięcia 15-latka ubrana była w czarną bluzę z kapturem i czarne buty sportowe Adidas z niebieskimi paskami.

Policja prosi o kontakt osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami o zaginionej. Należy zgłosić się Komisariatem Policji VII w Krakowie lub zadzwonić pod numer telefonu 47-83-52-911 lub pod numer alarmowy 112.

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