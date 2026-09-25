W skrócie Łukasz Gibała uzyskał najwyższe poparcie w sondażu IBRiS dla Polsat News dotyczącym wyborów prezydenckich w Krakowie, a na kolejnych miejscach znaleźli się Monika Piątkowska i Michał Drewnicki.

Sondaż wskazuje, że wysoki procent ankietowanych zadeklarował pewność swojego wyboru.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę. Do ewentualnej II tury wyborów dojdzie 11 października.

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Zgodnie z piątkowym sondażem IBRiS dla Polsat News deklarowana frekwencja w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wyniesie 57,6 proc. Prognozowana frekwencja wynosi z kolei między 35 a 43 proc.

Na największe poparcie może liczyć Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), na którego głos chce oddać 27,2 proc. Tuż za nim uplasowała się Monika Piątkowska (wspólna kandydatka KO i PSL), z wynikiem na poziomie 23,5 proc. Na podium znalazł się również Michał Drewnicki. Kandydata PiS wskazało 15,4 proc. ankietowanych.

Kraków. Sondaż przed wyborami, Łukasz Gibała na prowadzeniu

Wiadomo też, na jakie poparcie mogą liczyć pozostali kandydaci. NaDarię Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) głos planuje oddać 9,6 proc. ankietowanych. Na Aleksandrę Owcę (Razem) wskazało z kolei 9 proc. pytanych.

Chęć oddania głosu na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) zadeklarowało z kolei 4,6 proc. pytanych. Na Sławomira Pietrzyka (SDPL) wskazało natomiast 0,2 proc. respondentów.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 10,5 proc. uczestników sondażu.

Kraków wybierze nowego prezydenta. Sondaż IBRiS dla Polsat News

Ankietowanych zapytano także o to, na ile są pewni swojego wyboru. Odpowiedzi "zdecydowanie pewny" udzieliło 44,9 proc. uczestników sondażu. Kolejne 27,2 proc. wybrało odpowiedź "raczej pewny". Oznacza to, że łącznie 72,1 proc. ankietowanych zadeklarowało pewność swojego wyboru.

20,2 proc. pytanych stwierdziło z kolei, że jeszcze może zmienić zdanie w sprawie nadchodzącego głosowania w Krakowie. 7,8 proc. ankietowanych zupełnie nie jest pewnych swojego wyboru.

Badanie IBRiS dla Polsat News wykonano w dniach 23-24 września na próbie 1000 osób metodą CATI.

Finisz kampanii w Krakowie. Jak zagłosują wyborcy?

Z opublikowanego w niedzielę badania OGB - przeprowadzonego na zlecenie Interii i Polsat News, otwiera się w nowym oknie - również wynikało, że zdecydowanym liderem wyścigu jest Łukasz Gibała. Gotowość oddania na niego głosu w I turze wyborów zadeklarowało 39,17 proc. pytanych.

Głos na Monikę Piątkowską w I turze wyborów zamierzało oddać 23,74 proc. uczestników wspomnianego badania. Podium zamknąłby Michał Drewnicki, na którego postawiłoby 14,74 proc. respondentów.

Tuż za nim uplasowały się dwie kandydatki - Aleksandra Owca z wynikiem 9,75 proc. oraz Daria Gosek-Popiołek, na którą zagłosowałoby 5,64 proc. wyborców. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Michał Klimek (4,03 proc.) oraz Jan Hoffman (2,82 proc.), który do tej pory zrezygnował z ubiegania się o urząd i przekazał swoje poparcie Gibale. Zestawienie zamknął Sławomir Pietrzyk z poparciem na poziomie 0,11 proc.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 23,7 proc. pytanych. Głosy niezdecydowanych zostały przez autorów badania rozłożone proporcjonalnie.

Walka o urząd prezydenta Krakowa. W niedzielę mieszkańcy ruszą do urn

Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się w niedzielę, co oznacza, że cisza wyborcza rozpocznie się o północy w nocy z piątku na sobotę.

O urząd ubiega się siedmioro kandydatów, jednak na karcie do głosowania znajdzie się także nazwisko Jana Hoffmana. Ten w środę zrezygnował z ubiegania się o funkcję włodarza stolicy Małopolski. Głos oddany na niego będzie automatycznie nieważny.

Interia na bieżąco relacjonuje przebieg wyścigu o urząd włodarza stolicy Małopolski. W niedzielę nasz portal zorganizuje wieczór wyborczy na stronie głównej oraz na platformie YouTube, otwiera się w nowym oknie.

Interia będzie również gospodarzem wieczoru wyborczego podczas potencjalnej II tury wyborów, do której może dojść 11 października. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie głównej portalu oraz na platformie YouTube. Poprowadzą je Łukasz Szpyrka, otwiera się w nowym oknie i Dawid Serafin, otwiera się w nowym oknie.

W dniu zamknięcia lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży (exit poll OGB i Ipsos). Reakcje w sztabach wyborczych na gorąco skomentują reporterzy, natomiast publicyści (Wiktor Świetlik, otwiera się w nowym oknie i Przemysław Szubartowicz, otwiera się w nowym oknie) wyjaśnią, co wyniki wyborów w Krakowie oznaczają dla jego mieszkańców oraz jak mogą one wpłynąć na politykę krajową.

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa relacjonować będzie także Polsat News, otwiera się w nowym oknie.



