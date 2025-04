Zabójstwo lekarza w szpitalu. Decyzja sądu w sprawie aresztu dla napastnika

35-latek, który zaatakował lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, doprowadzając do jego śmierci, usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec.

Przedstawicielka służb ujawniła także wyniki trwającej sekcji zwłok zmarłego lekarza . Jak przekazała, pokrzywdzonemu zadanych zostało od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej.

Do ataku, w którym zginął lekarz Tomasz Solecki , doszło w poradni ortopedycznej po godzinie 10. Mężczyzna, który zaatakował medyka, wtargnął do gabinetu, gdzie ten zajmował się innym pacjentem.

Między lekarzem a agresorem doszło do awantury, następnie napastnik wyciągnął ostre narzędzie i zadał kilka ciosów. Mężczyznę obezwładniła dopiero ochrona, która usłyszała niepokojące odgłosy i wezwała policję. Lekarz trafił na stół operacyjny w ciężkim stanie, jego życia nie udało się uratować .

- Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z leczenia . Wyrażał to niezadowolenie jeśli chodzi o cały szpital. Sprawa otarła się o Rzecznika Praw Pacjenta (…). Zgodnie z opinią RPP wszystko było w porządku - wyjaśniał dyrektor krakowskiego szpitala Marcin Jędrychowski, dodając, że swoim czynem pacjent "podjął najgorszą z możliwych decyzji".

- Z uwagi na charakter zdarzenia, jak i zachowanie podejrzanego na pewno będzie on poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy w chwili popełniania zarzucanego mu czynu, miał on zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej za ten czyn, czy też miał zniesioną poczytalność - mówiła w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.