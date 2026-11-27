Nieobecna lokatorka

Pokój Ernestyny mieści się na samym końcu korytarza. Dziewczyna nigdy go nie widziała. Kiedy w 2005 r. jej rodzice przeprowadzają się tu z Legionowa, tworzą wierną kopię pomieszczenia, które wciąż czeka na powrót lokatorki.

Nad biurkiem namalowany jest portret młodej, jasnowłosej dziewczyny o głębokim, nieruchomym spojrzeniu. To Ernestyna. Obok dwa mniejsze malowidła: martwa natura i wiejska polna droga ciągnąca się wśród drzew. Na skraju łóżka starannie ułożona pościel. Ta sama co 33 lata temu.

Pokój Ernestyny stał się dla jej rodziców relikwią.

- Jeśli córka odnalazłaby się, gdyby nas już nie było, proszę jej przekazać, że nigdy nie przestaliśmy jej szukać - mówi Krystian Wieruszewski. Siedzi przy stole w salonie, a jego głos delikatnie się łamie.

Pokój Ernestyny odtworzony przez rodziców Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Dwa światy

Kilka chwil później mężczyzna sięga po jedno ze zdjęć. Z fotografii spogląda nastolatka o wyrazistych rysach i burzy rudych włosów. Choć Ernestyna i Anna chodzą do jednej klasy w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, na co dzień żyją w różnych światach.

Ernestyna jest jedynaczką, wychowaną w bloku w Legionowie w atmosferze pełnej miłości i bezgranicznego zaufania.

Dla córki mama dostosowuje nawet swoją karierę zawodową, a rodzice nie boją się dawać jej swobody, tak jak wtedy, kiedy jako szesnastolatka wyjeżdża na obóz żeglarski na Mazury.

Rozważna, a zarazem romantyczna, oddaje się nauce, książkom, grze na gitarze oraz młodzieżowemu ruchowi Światło-Życie, działającemu przy jednej z legionowskich parafii. Jedną z jej największych miłości są góry. Rodzicom powtarza, że kiedyś zamieszka w Krakowie, byle być bliżej Tatr.

Ania dzieli serce na dwa domy. W jednym mieszka mama i ojczym, w drugim ona razem z babcią i starszym bratem. To właśnie z bratem łączy ją muzyczna pasja. Nastolatka występuje w jego zespole i gra na pianinie. W przyszłości chce zostać reżyserem dźwięku.

Znajomi z dawnych lat o Ani: "oryginalna w stroju i fryzurze".

Klasa, do której chodzą dziewczyny, nie jest zżyta, a one obracają się w odmiennych grupach. Wszystko zmienia się wiosną 1992 r. podczas szkolnej wycieczki do Zakopanego. To wtedy w Annie rodzi się miłość do gór.

Gdy zbliżają się ferie w 1993 r., cała klasa planuje wspólny wyjazd w góry. Z czasem kolejne osoby zaczynają się wykruszać.

- Mamo, wiesz, pojadę z Anią. Nie chcę jej zostawić samej - słyszy pani Krystyna na kilkanaście dni przed wyjazdem.

"Bądźcie ostrożne"

Jest 22 stycznia 1993 r. Na dworcu Warszawa Wschodnia zegary wskazują 22.15, a przy krawędzi peronu stoi gotowy do odjazdu pociąg pośpieszny do Zakopanego.

- Bądźcie ostrożne. Dzwońcie z kwatery - rodzice powtarzają ostatnie przestrogi.

Szybkie uściski, pocałunki w policzek, uśmiech na pożegnanie.

Nastolatki nie jadą w ciemno. Kwatera u pani Marii w Kościelisku jest rodzicom Ernestyny doskonale znana. Dziewczyna przyjeżdża tu od lat z grupą oazową.

To właśnie tam, na obrzeżach Kościeliska, pod lasem, po długiej i męczącej podróży Ernestyna i Ania zrzucają ciężkie plecaki w małym pokoju na poddaszu. Są ferie - ostatnie, kiedy cała Polska wypoczywa jeszcze w jednym terminie.

Ernestyna od najmłodszych lat kochała góry Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Nocny telefon

W domu Wieruszewskich panuje spokój, gdy tuż przed dwudziestą drugą, w środę 27 stycznia 1993 roku, dzwoni telefon. W słuchawce odzywa się mama Anny: dziewczyny zaginęły, nie wróciły na noc do kwatery i nie ma z nimi żadnego kontaktu.

- Myślałam, że tego wszystkiego nie przeżyję. W głowie miałam jedno pytanie: jak to możliwe - mówi Krystyna Wieruszewska.

Dopiero po latach zaczyna nurtować ją jeden detal: dlaczego Maria, właścicielka kwatery, sama nie poinformowała jej o zniknięciu dziewcząt? Kobiety znały się przecież od lata 1992 r., a sama Ernestyna przyjeżdżała do Kościeliska od lat.

Jednak pod koniec stycznia 1993 r. nikt nie ma głowy do analizowania zachowania góralki. Trzeba działać szybko: pierwsze telefony na policję, do TOPR-u, do szpitali. Brak jakiegokolwiek śladu.

Czwartek, 28 stycznia, około południa. Bliscy Ernestyny i Anny docierają do komendy policji w Zakopanem.

Przez te wszystkie lata ani razu nie byliśmy w kinie czy teatrze. Zdarza się, że z czegoś się zaśmieję, a wtedy od razu sobie myślę: no i z czego ty się głupi cieszysz

Są przekonani, że wśród funkcjonariuszy panuje pełna mobilizacja. Zamiast tego zderzają się z obojętnością.

Młoda policjantka w dyżurce zbywa ich krótkim komunikatem: nie ma nikogo kompetentnego od takich spraw. Kiedy rodzice dopytują, jak długo mają czekać i kiedy ktoś wreszcie przyjmie zgłoszenie, słyszą, że "się awanturują".

Przez ponad dwie godziny siedzą na schodach przed komendą. Kiedy w końcu zostają przyjęci, od śledczych słyszą prostą odpowiedź: dziewczyny najpewniej uciekły z domu.

Z komendy jadą prosto do Kościeliska. Przy wspólnym obiedzie gaździna relacjonuje im ostatnie dni, opowiadając, jak nastolatki skrupulatnie zdawały jej relację z każdej wycieczki.

Szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia, rodzice wchodzą do pokoju na poddaszu.

Rzeczy dziewcząt leżą tak, jakby wyszły tylko na chwilę: przybory toaletowe, szczoteczki do zębów, bielizna na zmianę. Ania nie zabrała ze sobą nawet ciepłego szalika. Pieniądze, spore jak na ówczesne czasy pół miliona złotych, Ernestyna zostawiła schowane w Biblii, a oszczędności Ani leżą ukryte między kartkami innej książki.

Na dole, tuż przy wejściu, na szafce obok telefonu i schodów leży paszport Ernestyny. Gospodyni twierdzi, że wcześniej oglądała go już policja. Dokumenty Ani spakowane są głęboko w jej plecaku.

Nastolatki, wychodząc z domu, zabierają ze sobą jedynie mały skórzany plecak Ernestyny, a w nim kilka podręcznych rzeczy.

Górskie wędrówki

Aby zrozumieć, dlaczego dziewczyny wyszły z kwatery bez ciepłych ubrań i bagażu, trzeba cofnąć się o kilka dni, do początku ich ferii.

Jest sobotni poranek, 23 stycznia 1993 r. Dziewczęta w świetnych humorach, po nocnej podróży pociągiem docierają do kwatery w Kościelisku.

Ernestyna napisze później do rodziców: "Żyję. I to jeszcze jak. Podróż miałyśmy świetną i ciekawą (szczegóły w domu)". Szczegółów rodzice nigdy jednak nie poznają.

W domu gaździny piją herbatę i ruszają w trasę.

Ania notuje w pamiętniku: "Dzień Pierwszy. Wyjście na Gubałówkę, zjazd kolejką do Zakopanego, powrót busem do Nędzówki przez Chotarz (kawał drogi)". O godz. 18 wracają na kwaterę.

W niedzielę, 24 stycznia, pada śnieg i wieje silny wiatr. Nastolatki idą na mszę do Kościeliska. Maria, właścicielka kwatery, jeszcze w kościele ostrzega je przed wyjściem w góry. Ernestyna uspokaja ją, że pójdą jedynie do Doliny Kościeliskiej.

Dolina Kościeliska Albin Marciniak East News

Z pamiętnika Ani wynika, że idą do Kir, a następnie kierują się w stronę Doliny Kościeliskiej i wychodzą na Żleb pod Wysranki.

"Nieudany wlot do Jaskini Mroźnej, powrót do Kościeliskiej. Meta w schronisku Ornak. Droga powrotna na tyłkach z zahaczeniem o Jaskinię Zimną" - notuje nastolatka.

Do kwatery wracają już po zmroku, mocno wybrudzone. Widząc zdziwienie gaździny, tłumaczą, że dostały się do zamkniętej o tej porze roku Jaskini Mroźnej w towarzystwie "jakichś chłopaków", z którymi odrywały deski zagradzające wejście. Góralka jest tym wybrykiem oburzona.

To tego dnia Ernestyna wysyła ze schroniska Ornak pocztówkę do rodziców, wspominając o udanej podróży. Dodaje: "Spadł śnieg, jest mróz i żyjemy jak zimą w górach. Jesteśmy zadowolone. Pozdrowienia z gór, córeczka".

Kartkę do mamy wysyła także Ania. Choć nie ma na niej daty, bije z niej zachwyt: "Najmilsi! Słaniam się z nóg, ale Bóg mi świadkiem, jest to to, o czym marzyłam. Ponadto wszystko idzie po naszej myśli, buty dostałam, śnieg spadł, radosne nastroje - są. Gdyby coś z tego uległo zmianie - dam Wam znać, a na razie całuję w oczka, noski i bródki, do miłego… Wasza Anusia".

Poniedziałek, 25 stycznia. Dziewczęta wychodzą z kwatery o godz. 10, zapowiadając gaździnie wycieczkę do schroniska w Murowańcu, "o ile się da". Gdy wracają o godz. 18, mówią gospodyni, że plany pokrzyżował im porywisty wiatr.

Zapiski Ani wskazują jednak na coś innego: "Z Zakopanego do Kuźnic, tam niebieskim szlakiem przez Kopę Królową Wlk. (1534, szlak trawersem) na Halę Królową (...) i do Murowańca niebieskim szlakiem nad Czarny Staw. Nieudana próba wspinaczki na Karb (zamieć), powrót do Murowańca, żółtym szlakiem Halą Jaworzynki do Kuźnic (Zakopane, Krzeptówki)".

Na poniedziałkowym wpisie pamiętnik Ani się urywa. Zapiski nastolatki poznajemy dzięki Krystynie Wieruszewskiej, która przepisuje jego treść. Niedługo po zniknięciu dziewcząt pamiętnik staje się kolejną zagadką - ktoś kradnie go z samochodu ojczyma Anny wraz z jej paszportem.

Jedna z tras, którą przemierzyły Ernestyna i Anna Grafika: Magdalena Piasecka INTERIA.PL

Senny poranek

Wtorek 26 stycznia 1993 roku zaczyna się sennie. Trzy dni po przyjeździe z Warszawy nastolatki wstają nieco później.

Z domu jako pierwsi wychodzą mąż i syn gaździny - około godz. 8 jadą na fiakierkę do Doliny Kościeliskiej.

Dziewczęta spotykają w kuchni gospodynię, płacą za pobyt i informują, że wybierają się na dworzec do Zakopanego po bilety powrotne do domu. Gospodyni idzie do stajni, skąd około godz. 9 widzi je po raz ostatni.

- Poszły na autobus - zezna później.

Gdy dziewczęta nie wracają na noc, gaździna alarmuje swoją córkę, a ta powiadamia ratowników TOPR oraz policję w Zakopanem.

Informacja trafia do babci Ani, następnie do jej córki, a na końcu, w środę wieczorem, dobę po zniknięciu, do rodziców Ernestyny.

Oficjalne zawiadomienie o zaginięciu zostaje przyjęte na policji 27 stycznia 1993 r. o godz. 17. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 18 listopada 1994 r., blisko dwa lata po zaginięciu dziewcząt.

Komenda policji w Zakopanem Marek Kudelski East News

Bilet do domu

W czwartek wieczorem (28 stycznia), dobę po odebraniu telefonu z informacją o zaginięciu, rodzice Ernestyny włączają lokalne radio "ALEX".

Według zapewnień zakopiańskich policjantów komunikat o poszukiwanych nastolatkach ma trafić na antenę rozgłośni bez zbędnej zwłoki. Mijają kolejne godziny, a w radiu nie pada ani jedno słowo o dziewczynach.

Krystyna nie wytrzymuje, chwyta za słuchawkę i dzwoni do komendy. Nie zastaje żadnego z funkcjonariuszy, który przyjmował zgłoszenie. Wykręca numer do radia, błaga o pomoc. Komunikat o zaginięciu jeszcze tego samego wieczoru zostaje wyemitowany.

Gdy Grzegorz, oficer Szkoły Łączności, słyszy komunikat, natychmiast przypomina sobie scenę z wtorkowego poranka.

Mężczyzna od razu odszukuje Krystiana Wieruszewskiego.

W dzień zaginięcia nastolatek Grzegorz przed południem stoi w kolejce do kasy biletowej na dworcu kolejowym w Zakopanem. Przed nim dwie młode dziewczyny.

Z tamtego poranka pamięta jeden detal: jedna z nich ma charakterystyczne, różnokolorowe sznurówki w butach. Grzegorz kupuje bilet o numerze 10875. Na tej podstawie udaje się ustalić, że stojące przed nim dziewczęta nabywają dwa bilety z 50-procentową zniżką na pociąg ekspresowy do Warszawy, jednak system nie rejestruje dokładnej daty powrotu.

Trop po dziewczynach urywa się na dworcu. W tamtych czasach ustalenie, kto i kiedy dokładnie wsiada do pociągu jest trudne. W 1993 r. polskie instytucje dopiero uczyły się nowej rzeczywistości, a najtrudniej miała policja.

Policyjny paraliż

Z relacji dawnych funkcjonariuszy wyłania się ponury obraz policyjnej codzienności lat 90.

Trzeba pamiętać, że komenda działa w zupełnie innej rzeczywistości technologicznej: brakuje przenośnych telefonów komórkowych, a wszystkie dokumenty i protokoły tworzone są na maszynach do pisania.

Komórki trafiają na wyposażenie wydziału kryminalnego dopiero na początku lat 2000., wcześniej to przestępcy dysponują nowoczesnym sprzętem łączności.

- Nie mieliśmy nic - wspomina jeden z byłych policjantów. Brak sprzętu zmusza do radykalnych kroków: podczas jednej z akcji przełożony poleca policjantowi schować się w szafie, aby ten mógł osobiście podsłuchiwać przestępców, kiedy ci przyszli wyłudzić pieniądze od lokalnego przedsiębiorcy.

Cała zakopiańska komenda na początku lat 90. - łącznie z komendantem, naczelnikami i pracownikami biurowymi - liczy zaledwie 120 osób. Na cały powiat przypada często tylko jeden sprawny radiowóz na służbie.

Obowiązują surowe limity na paliwo: w trakcie 12-godzinnej służby radiowóz może przejechać zaledwie 20 kilometrów.

W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze wyjeżdżają z komendy na Krupówki, tam zostawiają samochód i dalej ruszają na patrol pieszo. Jeśli w odległej mieścinie dochodzi do przestępstwa, radiowóz jedzie na miejsce, pozostawiając całe Zakopane bez ani jednego pojazdu.

Podhalańska kronika

Tymczasem lokalne media żyją zupełnie innym rytmem. Podhalańska prasa z początku lat 90., w tym "Tygodnik Podhalański", skupia się przede wszystkim na góralskiej tradycji, decyzjach urzędników oraz na sprawach dnia codziennego.

Tygodnik Podhalański kilka miesięcy po zaginięciu nastolatek publikuje informacje o kolejnym zaginięciu Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Mieszkańcy za pomocą prasy przesyłają pozdrowienia dla znajomych czytających gazety w Chicago, żony oficjalnie odcinają się od długów mężów, a Niemiec prowadzący interesy w Zakopanem poszukuje przez prasę góralki na żonę.

Latem 1993 roku lokalną opinię publiczną rozgrzewa opowieść o "piorunie-mordercy", który śmiertelnie razi turystów na zboczach Kończystego Wierchu i na Giewoncie.

Mroczniejsze oblicze regionu ujawnia publikowana w tej samej gazecie "Kronika Kryminalna". Obok wypadków drogowych i zwykłych kradzieży opisano w niej m.in. sceny grozy z zakopiańskiego szpitala, gdzie młody ojciec zabarykadował się w sali wraz z noworodkiem i konkubiną. Sporadycznie pojawiają się też wzmianki o poszukiwaniach osób zaginionych. Sprawa Ani i Ernestyny nie jest jedyną skrywaną przez góry zagadką.

Trop za tropem

Zeszyt jest już lekko podniszczony. Na okładce znajduje się kolorowa naklejka przedstawiająca rysunkową postać narciarza w niebieskim kombinezonie i kasku, z przypiętym do pleców śmigłem.

W dolnym rogu okładki daty: "27 stycznia 1993 r. - 18 listopada 1993 r.". W prawym górnym rogu widnieje adres domu w Kościelisku, gdzie zatrzymały się Ernestyna z Anną.

Ten niepozorny zeszyt skrywa w sobie zapiski Krystyny Wieruszewskiej, która dzień po dniu skrupulatnie notuje w nim wydarzenia tuż po zaginięciu.

To katalog urzędowych wizyt, spis rozmów telefonicznych, godzin odjazdów pociągów, numerów rejestracyjnych podejrzanych samochodów oraz setki nazwisk.

W pierwszych dniach po zaginięciu rodzice weryfikują kolejne tropy.

Jadą do Zwardonia, Rajczy, Lalikowa. Później odwiedzają kolejne miasta: Łódź, Kraków, Częstochowę, Toruń, Gdańsk, Nowy Sącz, Świdnicę.

Sprawdzają wskazane punkty, przeczesują ulice w okolicach dworców i za każdym razem wracają z niczym. Piszą dziesiątki pism: do Komendy Głównej Policji, ministerstw, Urzędu Ochrony Państwa.

Z dziennika państwa Wieruszewskich wynika, że kontaktują się oni z ponad 30 jasnowidzami, bioenergoterapeutami i astrologami w całej Polsce (m.in. z Częstochowy, Gdyni, Zwardonia, Sosnowca, Warszawy czy Lublina), a nawet wysyłają list po bułgarsku do słynnej mistyczki Baby Wangi.

Zeszyt, w którym rodzice Ernestyny notowali wszystkie informacje o zaginięciu Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Sygnały są sprzeczne: dziewczyny miały zostać wywiezione do Włoch, przebywać zamknięte w oborze niedaleko Zakopanego, spaść ze skały na południowy wschód od Morskiego Oka, zostać zamordowane i ukryte w lesie.

- Jesteśmy ludźmi logicznie myślącymi, a jednak człowiek łapał się wtedy wszystkiego - wspomina po latach mama Ernestyny.

Początek lat 90. to w Polsce wysyp wielu nieformalnych ruchów religijnych i sekt. Młodzi ludzie szukają mistycyzmu w szarej rzeczywistości transformacji i stają się łatwym celem.

Wizja zmanipulowania nastolatek i odcięcia ich od świata wydaje się rodzicom Ernestyny prawdopodobna.

Po 33 latach ślady są zupełnie zatarte. Przy pięciu milionach osób wchodzących co roku w Tatry, trudno powiedzieć, do kogo należy jakaś znaleziona rękawiczka

Wieruszewscy przemierzają Polskę i pukają do kolejnych drzwi. W Glanowie, gdzie działa sekta Moona, osobiście rozmawiają z liderami grupy, sprawdzają listy uczestników, przeglądają szafy i szukają śladów córki wśród setek młodych ludzi.

W Izabelinie odkrywają, że w prywatnej posesji przy ul. Langiewicza, pod płaszczykiem darmowych lekcji angielskiego dla młodzieży, trwa werbunek studentów i licealistów.

Z upływem kolejnych miesięcy Wieruszewscy podejrzewają, że zniknięcie ich córki nie jest odosobnionym przypadkiem, ale być może częścią czegoś większego.

Tak powstaje Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Wieruszewscy zaczynają jeździć po szkołach w całej Polsce, prowadzą wykłady dla młodzieży i rodziców. Ostrzegają przed fikcyjnymi kursami językowymi, uczą, jak rozpoznać symptomy manipulacji psychologicznej i jak chronić dzieci przed trafieniem do sekty.

Duchowy pokarm

Obawy Wieruszewskich o wpływ sekt nie są jedynie domysłami zrozpaczonych rodziców.

Dla Ernestyny drzwiami do świata nieznanych dotąd ruchów religijnych staje się jej ówczesny chłopak, Adam.

To on, spacerując ulicą, spotyka członków wspólnoty katolickiej z Legionowa rozdających plakaty ze słowami "Jezus Cię kocha". Zachęcony prostym przekazem, bierze namiary na skrytkę pocztową, a informacją dzieli się z dziewczyną.

Ernestyna pisze na podany adres. W katalogu sekty otrzymuje numer 4004. Mechanizm werbunku jest następujący: na każdy list od razu wysyłana jest pierwsza odpowiedź oraz tzw. "duchowy pokarm". To seria broszur i ulotek, którą adresat otrzymuje po jakimś czasie, niezależnie od tego, czy pisze ponownie.

Gdy Adam jedzie na spotkanie grupy do Warszawy, czuje, że coś jest nie tak.

Dziwny sposób ubierania się członków, bijący od nich chłód i brak przejrzystości. Szybko orientuje się, że wchodzi w strukturę sekty i natychmiast próbuje ostrzec Ernestynę.

Dziewczyna jest sceptyczna wobec jego obaw. Choć wymiana listowna między nią a sektą jest intensywna, nie ma żadnych poszlak potwierdzających, że bierze bezpośredni udział w spotkaniach grupy.

W tym samym czasie Anna również szuka swojej drogi duchowej. Podczas adwentu wstaje przed świtem, by wraz z kolegą z klasy uczestniczyć w roratach w warszawskiej katedrze. Wracając pieszo z nabożeństw, rozmawiają o Bogu.

Równolegle Ania pielęgnuje relację z Markiem. Mężczyzna mieszka w Sopocie i jest starszy o blisko 20 lat.

Poznaje ją podczas wakacji na kolonii, kiedy dziewczyna chodzi jeszcze do szkoły podstawowej.

Komunikat o zaginięciu nastolatek opublikowany w 1993 r. Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Marek jest wówczas związany ze Świadkami Jehowy, a później Adwentystami Dnia Siódmego. Dla dorastającej dziewczyny staje się kimś w rodzaju przyjaciela i powiernika.

Kiedy odnajdujemy go po latach w Sopocie, unika odpowiedzi na pytania. Nie chce rozmawiać wprost, rzuca jedynie enigmatyczne zdanie: W Gdańsku mieszka kobieta, która powiedziała, że Ania była moją dziewczyną, że chodziliśmy ze sobą.

Gdy dopytujemy go o korespondencję z dziewczyną, odpowiada zagadkowo: Nie tylko korespondowałem.

Miesiąc po zaginięciu nastolatek, 26 lutego 1993 r., dochodzi do jeszcze jednego zastanawiającego zdarzenia.

W kaplicy ośrodka Duszpasterstwa Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie gromadzą się znajomi dziewczyn. To tam, w ostatniej chwili, zostaje przeniesiona z sąsiedniego kościoła msza święta w intencji odnalezienia Ernestyny i Ani. Organizuje ją ich nauczycielka języka angielskiego.

W trakcie nabożeństwa kościołem wstrząsa potężna eksplozja. W niewyjaśniony sposób dochodzi do zdetonowania urządzenia wybuchowego opartego na 30-milimetrowym naboju armatnim, wypełnionego silnymi materiałami odłamkowymi. Wewnętrzna część świątyni jest zniszczona, a młodzież szybko opuszcza teren kościoła. Nikt nie zostaje ranny. Prokuratorskie śledztwo po jakimś czasie zostaje umorzone.

Milcząca chata

Trzydzieści trzy lata później wracamy na Podhale, tam, gdzie ślad po dziewczynach urywa się po raz pierwszy.

Żeby dostać się do środka, trzeba wejść po drewnianych schodach, które prowadzą na ganek i niewielką galeryjkę osłoniętą drewnianą balustradą. Stoi na niej szklanka z resztką niedopitej kawy.

Drzwi do chaty są uchylone, pukamy w futrynę. W głębi, na ścianie uwagę przykuwa obrazek Matki Bożej. Wnętrze wygląda, jakby zatrzymało się w czasie - nie zmieniło się niemal wcale od 1993 r.

To właśnie tutaj, w niewielkim domku na obrzeżach Kościeliska, meldują się w styczniu 1993 r. Ernestyna i Anna.

Wtedy była to dzika, cicha okolica, a chata stała samotnie w otoczeniu zielonych wzgórz. Z biegiem lat dawny azyl zniknął pod naporem nowej zabudowy. Dziś wokół wyrastają kolejne domy i pensjonaty dla turystów.

Chata, niegdyś zatopiona w ciszy i zieleni, teraz znajduje się zaledwie parę kroków od najbliższych budynków.

Zjawiamy się tu po raz pierwszy w połowie sierpnia 2026 r. Po chwili na progu staje Stanisław, syn gaździny.

Starszy mężczyzna podpiera się laską i porusza z trudem. Ma krągłą twarz, krótko przystrzyżone, sterczące i ciemne mimo wieku włosy. Wąskie oczy są podkrążone i przekrwione. Jego postura świadczy jednak o tym, że kiedyś musiał być krzepkim, postawnym człowiekiem.

Ernestyna w górach Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

- Ja tych dziewcyn nie widziołem, nie było mnie. Matka była, matka nie żyje. 30 lat, a wy dziś będziecie sukać? Cemu mi tak dokucocie? Nie dokucejcie mi, krucyfiks. Jo mam 70 lat, nie mogę chodzić. Róbcie, co chcecie, tylko tu już nie przyjeżdżajcie - mówi z charakterystycznym góralskim zaśpiewem.

Ponad trzy dekady temu pojawia się informacja, że między mężczyzną a Ernestyną w 1992 r., rok przed zaginięciem, dochodzi do kłótni.

Stanisław ma podkochiwać się w dziewczynie i po pijaku zaczyna się do niej zalecać. Ta opowieść o nieodwzajemnionym uczuciu powtarzana jest od lat, stając się niemal legendą.

Przeczą jej jednak fakty: w 1992 r. Ernestyna nie pojawia się w domu w Kościelisku. Nikt z bliskich dziewczyny nigdy nie słyszy historii o jakiejkolwiek sytuacji konfliktowej. A sama nastolatka chętnie wraca w to miejsce w 1993 r.

Po latach Stanisław poddaje się badaniu wariografem, potocznie zwanym wykrywaczem kłamstw. Z badania wynika, że z zaginięciem dziewczyn nie ma nic wspólnego. Tamtego feralnego dnia wyszedł z domu o poranku i aż do nocy fiakrował w Dolinie Kościeliskiej.

Ostatni przystanek

Wśród policjantów z Zakopanego sprawa dwóch licealistek z Warszawy do dziś uchodzi za jedną z najbardziej tajemniczych.

Z Romanem Wieczorkiem, rzecznikiem zakopiańskiej policji, spotykamy się w połowie sierpnia 2026 r. Służbę rozpoczął w 1994 r., dokładnie rok po tajemniczym zaginięciu nastolatek z Warszawy. Wchodzimy do ciasnego pokoju znajdującego się na parterze komendy.

- To historia, o którą jako rzecznik jestem pytany najczęściej - mówi.

Po chwili policjant zaczyna opowiadać, że wielu wybiera Zakopane na ostatnie miejsce przed śmiercią.

- Jadą pociągiem, rozmawiają z ludźmi, uśmiechają się, potem kawa na Krupówkach, spacer, idą w góry i skaczą. W takiej śmierci widzą coś romantycznego - opowiada.

Nie było mankamentów z naszej strony. Nikt sprawy nie lekceważył. Zrobiliśmy wszystko, co się dało i co było w naszych możliwościach

Potwierdzają to ratownicy TOPR, z którymi rozmawiamy. Formy bywają różne: upadki z dużej wysokości, powieszenia, otrucia. Nie jest to zjawisko masowe, ale powtarza się niemal każdego roku.

W styczniu 1993 r., dokładnie w tym samym czasie, gdy na Podhale przybywają Ernestyna i Anna, do Zakopanego samochodem przyjeżdża z Białegostoku 19-letni chłopak ze swoim kolegą.

Wieczorem w jednej z tatrzańskich jaskiń zażywają duże dawki leków. Jeden z nich przeżywa. Po latach opowiada, że nigdy nie spotkał zaginionych nastolatek.

Jan, jeden z policjantów, który 30 lat temu badał sprawę zaginięcia dziewcząt, mówi krótko: - Góry mają swoje tajemnice, tutaj zwłoki odnajdują się nawet po latach.

A spraw bez odpowiedzi jest kilka. Osiem miesięcy po zniknięciu Ernestyny i Anny młoda studentka z Litwy wychodzi w góry i przepada bez śladu.

Co kryją góry?

Jan Krzysztof jest naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 1998 r. To on przyjmował informację o zaginięciu nastolatek.

W górach można zaginąć tak, że ciało nigdy się nie odnajdzie, choć to rzadkość. Ale żeby dwie osoby spadły jednocześnie, a nikt o tym nie wiedział i nie trafił na żaden ślad - coś takiego praktycznie się nie zdarza - ocenia doświadczony ratownik.

Początkowo w sprawie dziewcząt nikt nie bierze wątku gór poważnie pod uwagę. W końcu ich ekwipunek znajduje się w wynajmowanym pokoju, a one same mówią gaździnie, że jadą tylko na dworzec kolejowy po bilety.

Czy dziewczyny mogły zmienić zdanie już po wyjściu z kwatery lub nie powiedzieć o wszystkich planach właścicielce domu? Nie można tego wykluczyć. Kilkanaście godzin przed zniknięciem gaździna karci nastolatki po ich próbie wejścia do Jaskini Mroźnej.

Po latach śledczy pytają ratowników, co by się stało, gdyby nastolatki dostały się do tej jaskini lub innych znajdujących się w pobliżu. Wniosek jest jeden: nawet gdyby przytrafiło się im coś złego we wnętrzu którejś z nich, z pewnością zostałyby odnalezione, na przykład przez speleologów intensywnie penetrujących tatrzańskie jaskinie.

Ernestyna Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

- Ludzi jest bardzo dużo w Tatrach, ale poruszają się pewnymi utartymi, popularnymi szlakami. Jeżeli ktoś wejdzie w jakiś teren dziki, gdzie rzadko ktoś się pojawia poza dzikimi zwierzętami, to oczywiście natrafienie na osoby zaginione może być trudne, a czasem niemożliwe po wielu latach - wyjaśnia naczelnik TOPR.

Na przestrzeni lat w górach znajdywano ciała niezidentyfikowanych osób. Żadne z nich nie należało jednak do Ernestyny czy Anny.

- Było to sprawdzane przez policję - podkreśla Jan Krzysztof.

Po ponad trzech dekadach od zaginięcia ratownicy przeszukali kilka wskazanych przez policję obszarów.

- Po 33 latach ślady są zupełnie zatarte. Przy pięciu milionach osób wchodzących co roku w Tatry, trudno powiedzieć, do kogo należy jakaś znaleziona rękawiczka - dodaje.

Nieszczelna granica

W 1993 r. śledczy sprawdzają równolegle kilka tropów.

- Nie było mankamentów z naszej strony. Nikt sprawy nie lekceważył. Zrobiliśmy wszystko, co się dało i co było w naszych możliwościach - przekonuje po latach jeden z policjantów zaangażowanych wówczas w poszukiwania nastolatek.

Tuż po zniknięciu dziewcząt jeden z funkcjonariuszy przysłuchuje się przypadkowej rozmowie dwojga pasażerów w autobusie.

Z wymiany zdań wynika, że zaginione nastolatki miały wsiąść do samochodu kierowanego przez młodego mężczyznę. Auto było na zagranicznych numerach rejestracyjnych, dlatego śledczy zwrócili się o pomoc do Interpolu.

Trop okazuje się ślepym zaułkiem, a wskazany numer nie istnieje w żadnej z dostępnych baz.

Ernestyna Wieruszewska Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

Inną wersję na temat zaginięcia licealistek przedstawia były funkcjonariusz Straży Granicznej Robert Leśniakiewicz. Jego zdaniem dziewczyny zostały uprowadzone przez członków albańskiej mafii i wywiezione na Słowację.

Docieramy do strażników granicznych, którzy w tamtych latach pełnili służbę na Podhalu. Z ich relacji wyłania się ponury obraz polskiej granicy z początku lat 90. ubiegłego wieku: nieszczelnej i pozostawionej praktycznie samej sobie.

Nam na nocnych zmianach kazano obkopywać się w sianie i z daleka obserwować przejście graniczne. Mieliśmy jeden noktowizor, który przestawał działać po trzech godzinach - opowiada jeden z byłych pograniczników.

- Jeśli udało się kogoś złapać, to przypadkiem, że ktoś na kogoś naszedł. Tam był kanał przerzutowy: Orawa, Chochołów. Na tamtym pasie granicznym na noc było tylko dwóch strażników granicznych. Jak oni mieli pilnować tej granicy? - dodaje.

Zakopiański naganiacz

Inny trop prowadzi do człowieka, który kilka lat po zaginięciu zapisze się w kryminalnej historii Podhala jako bezwzględny zabójca.

Opuszczając dworzec kolejowy w Zakopanem na początku lat 90., można było trafić na tzw. naganiaczy oferujących transport, bilety czy nocleg. Latem 1993 r. jest wśród nich Paweł H., młody charyzmatyczny mężczyzna, w którym kobiety dostrzegają "to coś".

Kieruje turystów na pole namiotowe, zawiera nowe znajomości, a niektórym osobom towarzyszy w górskich wędrówkach. Raz podaje się za przewodnika, innym razem za ratownika.

W tamtym momencie ma już na swoim koncie wyroki za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Na Podhale wraca kilkukrotnie. W 2003 r. w Dolinie Chochołowskiej zabija Kasię, starannie ukrywając jej zwłoki pod leśną ściółką.

- Było nas dwóch pod bronią i noc. Nie bałem się ciała. Wiedziałem, że nie ożyje, ale odgłosy lasu działały na wyobraźnię - wspomina po latach moment odkrycia zwłok Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskich policjantów.

Dolina Chochołowska Michal Wozniak East News

W mieszkaniu Pawła H. śledczy natrafiają na notes z imionami kobiet i numerami telefonów, biżuterię, bieliznę i zdjęcie, na którym widać trzy dziewczyny i dwóch mężczyzn. Widoczna na fotografii kobieta wyjaśnia policjantom, że obok niej stoi jej chłopak, Paweł H. i dwie poznane na szlaku turystki z Wielkiej Brytanii.

Pewne jest, że Paweł H. przebywa latem 1993 r. w Zakopanem.

Czy mógł przyjechać na Podhale kilka miesięcy wcześniej i zaczepić Ernestynę i Annę tak, jak kiedy indziej turystki z Wysp? Po latach śledczy badają mężczyznę wariografem - wyniki nie wskazują na to, aby coś łączyło go z zaginięciem nastolatek.

Czekanie bez końca

Każdy kolejny trop, od górskich jaskiń, przez sekty, po seryjnego mordercę, kończy się w tym samym miejscu: w ślepym zaułku.

Tymczasem w domu na Mazowszu czas wciąż mierzy się inaczej. Na parterze znajduje się kuchnia połączona z salonem i kominkiem oraz pokój, który jeszcze do niedawna służył Krystianowi za biuro.

- Przestałem pracować w wieku 78 lat. Ja uciekłem w pracę, a żona w rękodzieło - mówi cicho. Jego słowa potwierdzają spoglądające ze ścian, malowane przez Krystynę anioły. Noszą twarz ich córki.

Krystian Wieruszewski Dagmara Pakuła / Dawid Serafin INTERIA.PL

- Nawet nie wiem, jak o niej mówić. Ernestyna była… a może jest? - mówi Krystyna.

- Przez te wszystkie lata ani razu nie byliśmy w kinie czy teatrze. Zdarza się, że z czegoś się zaśmieję, a wtedy od razu sobie myślę: no i z czego ty się głupi cieszysz - dodaje Krystian.

Mama Ani i ojczym zmarli kilka lat po zaginięciu dziewczyny.

Pod koniec czerwca 2026 r. Prokuratura Krajowa umarza sprawę zaginięcia dziewcząt.

"Ciężar bólu, bezsilności i bezradności niesie się samotnie. Jedno tylko pozostaje człowiekowi - milczenie (…), ale wnętrze człowieka jest krzykiem rozpaczy" - odpisują prokuratorowi rodzice Ernestyny.

- Wiemy, że zrobili wszystko, co tylko mogli, aby rozwiązać tę zagadkę - mówi Krystian Wieruszewski.

Dagmara Pakuła, Dawid Serafin

Chcesz porozmawiać z autorami? Napisz: dagmara.pakula@firma.interia.pl; dawid.serafin@firma.interia.pl

Każdy, kto posiada informacje dotyczące zaginięcia Anny Semczuk i Ernestyny Wieruszewskiej, proszony jest o kontakt z krakowskim Archiwum X pod numerem telefonu 478354442 lub z najbliższą jednostką policji.