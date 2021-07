We wtorek 13 lipca około godz. 14 zaginiona wyszła z miejsca zamieszkania. Jak informuje policja, kobieta miała udać się za spacer w okolice rzeki Biała.

Do dziś nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.



Zaginiona ma około 172 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie włosy do połowy pleców w kolorze ciemny blond. W dniu zaginięcia ubrana była w t-shirt koloru jasnego, ciemne leginsy i ciemne balerinki.

Ktokolwiek widział zaginioną, bądź zna miejsce jej pobytu proszony jest kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie tel. 47-831-1205 lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112.

