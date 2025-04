Relacje Magdaleny z partnerem Marcinem były napięte i potwierdzają to liczne wydarzenia sprzed jej zaginięcia.

Śledczy wskazują, że zbrodni dopuściła się osoba z bliskiego otoczenia ofiary, co potwierdzają zgromadzone dowody.

"Zebrany materiał pozwolił wykluczyć szereg wersji i w znacznym stopniu uprawdopodobnił tezę o pozbawieniu życia kobiety i to przez osobę z bliskiego jej kręgu, a także ukrycia jej zwłok. Policjanci wytypowali też pewne miejsca, w których może być ukryte ciało. W najbliższych dniach rozpoczną się poszukiwania w terenie" - poinformowała wówczas w komunikacie małopolska policja.

Maria Czaja o zaginięciu córki dowiedziała się przypadkowo pod koniec czerwca 2016 r. Była upalna niedziela, a jej wnuczka chciała jechać nad rzekę. Dziewczynka zadzwoniła do swojej mamy. Magdalena nie odebrała telefonu , a kiedy córka zapukała do drzwi domu, nikt nie otworzył.

Kobieta wybrała numer telefonu Danuty . To mama Marcina, z którym Magdalena była związana od kilku lat. Dziewczyna rozwiodła się dla niego w 2007 r., pozostawiając dwójkę dzieci pod opieką byłego partnera.

Para po kilku latach doczekała się syna. Z biegiem lat relacja między Marcinem a Magdaleną pogorszyły się . Mężczyzna był agresywny, zdarzało mu się wyważyć drzwi do mieszkania, próbował dusić Magdę. Do tych zdarzeń doszło dwa lata przed zaginięciem . Kobieta nigdy nie zdecydowała się na zgłoszenie sprawy na policję. Mężczyzna już jako nastolatek usłyszał wyrok w zawieszeniu za rozbój i pobicie.

- Kiedy Danusia odebrała telefon, zapytałam, czy nie wie, co się stało z moją córką. Odpowiedziała: Magda zaginęła.

To, co wiemy na pewno. Magdalena i Marcin w sobotę 25 czerwca 2016 r. razem poszli do pracy. Zajmowali się czyszczeniem samochodów po remoncie. W tym czasie ich czteroletnim synem opiekowała się Danuta, mama Marcina.