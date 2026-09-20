W skrócie Łukasz Gibała uzyskał największe poparcie w sondażu przed wyborami prezydenckimi w Krakowie, z wynikiem 39,17 proc., a za nim znaleźli się Monika Piątkowska i Michał Drewnicki.

Symulacja drugiej tury sondażu wskazuje, że Gibała uzyskałby 62,51 proc. głosów, wyprzedzając Piątkowską.

Poparcie dla kandydatów różni się w zależności od wieku i poglądów respondentów, najstarsi wyborcy oraz osoby centrowe wybierali częściej Piątkowską, a młodsi i prawicowi – Gibałę.

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"Na którego z kandydatów na prezydenta Krakowa odda Pan(i) swój głos 27 września?" - zapytano uczestników badania opinii mieszkańców stolicy Małopolski, przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Interii i Polsat News.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Sondaż: Łukasz Gibała na prowadzeniu

Najwięcej respondentów opowiedziało się za Łukaszem Gibałą. W pierwszej turze głos na kandydata KWW Kraków dla Mieszkańców oddałoby 39,17 proc. wyborców.

Drugie miejsce przypadło Monice Piątkowskiej - kandydatce popieranej przez KO i PSL. Za jej prezydenturą opowiedziałoby się 23,74 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Michał Drewnicki. Poparcie dla kandydata PiS wyraziło 14,74 proc. respondentów. Tuż za nim uplasowały się dwie kandydatki ugrupowań lewicowych - Aleksandra Owca (Partia Razem) z wynikiem 9,75 proc. oraz Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), na którą zagłosowałoby 5,64 proc. wyborców.

Ostatnią trójkę otwiera Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej z poparciem na poziomie 4,03 proc.

Niżej uplasował się Jan Hoffman - jeden z inicjatorów referendum odwołującego poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Oddanie na niego głosu zadeklarowało 2,82 proc. badanych.

Zestawienie zamyka Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, którego poparłoby 0,11 proc. Krakowian.

Należy zaznaczyć, że mieszkańcy mogli również wybrać odpowiedź: "Nie wiem/Trudno powiedzieć". Odsetek osób, które ją zaznaczyły, wyniósł 23,7 proc. Głosy niezdecydowanych zostały przez autorów badania rozłożone proporcjonalnie.

Sondaż. Kto wygra drugą turę w Krakowie? Mieszkańcy wybrali między Gibałą a Piątkowską

Krakowian zapytano również o to, na kogo oddaliby głos w drugiej turze, gdyby znaleźli się w niej Gibała i Piątkowska. W takiej sytuacji zwycięzcą - z wynikiem 62,51 proc. - zostałby założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

Analizując wyniki badania, dotyczące ewentualnej drugiej tury, pod kątem wieku respondentów, zauważamy, że poparcie dla Gibały jest wysokie zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców.

W przedziale 18-29 jest to 73,30 proc., a w grupie 30-39 jeszcze więcej, bo aż 79,84 proc. Respondenci między 40. a 59. rokiem życia nieco rzadziej stawiali Gibałę ponad Piątkowską - w tym przedziale poparcie dla niego oscylowało w granicach około 56-60 proc.

Gdyby głosowali tylko oni, wygrałaby Piątkowska. Gibała traci u najstarszych wyborców

W przypadku wyborców powyżej 60. roku życia sytuacja zmienia się diametralnie - prowadzenie obejmuje Piątkowska. Wśród mieszkańców w przedziale wiekowym 60-69 zdobyłaby głosy 56,53 proc. respondentów, w grupie 70+ byłoby to 54,32 proc. badanych.

Warto zwrócić uwagę także na rozróżnienie ankietowanych pod względem poglądów. Wyborcy centrowi częściej popierali Piątkowską - wśród nich 55,12 proc. oddałoby na nią głos. Z kolei osoby wyznające poglądy prawicowe w zdecydowanej większości opowiedzieli się za Gibałą. W tej grupie poparcie dla kandydata osiągnęło 88,32 proc.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii mieszkańców Krakowa, które zostało przeprowadzone w dniach 15-17.09.2026 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=750 pełnoletnich mieszkańców. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć oraz wiek (dane wg GUS).



