Wysadzili bankomat na terenie kompleksu narciarskiego. Na miejscu policja

W skrócie W nocy nieznani sprawcy uszkodzili wolnostojący bankomat w pobliżu kompleksu narciarskiego Murzasichle Ski koło Zakopanego.

Na miejscu pracują śledczy, technicy kryminalistyki oraz biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa.

Policja zabezpiecza ślady, analizuje monitoring i stara się ustalić przebieg zdarzenia oraz odnaleźć sprawców.

Zdarzenie w rozmowie z Interią potwierdził również asp. sztab. Roman Wieczorek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

Do zniszczenia bankomatu doszło w nocy z piątku na sobotę na terenie kompleksu zimowego Murzasichle Ski koło Zakopanego. "Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy uszkodzili wolnostojący bankomat znajdujący się w pobliżu kompleksu narciarskiego w miejscowości Murzasichle." - podała na Facebooku policja z Zakopanego.

Zakopane. Nieznani sprawcy wysadzili bankomat na terenie ośrodka narciarskiego

Na miejscu pracują śledczy, którzy starają się ustalić przebieg zdarzenia oraz zidentyfikować sprawców.

"Teraz na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki, przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Policjanci zabezpieczają ślady i analizują nagrania monitoringu. Ich zadaniem jest teraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i doprowadzenie do zatrzymania sprawców" - czytamy w oświadczeniu policji.

Funkcjonariusze dodali, że "teren w bezpośrednim otoczeniu jest wygrodzony aby policjanci mogli wykonać wszystkie czynności oraz zebrać wszystkie potrzebne informacje na miejscu zdarzenia".

"Na obecnym etapie policyjnych czynności to jedyne informacje, jakie możemy teraz przekazać" - zaznaczyła policja.

Źródło: Policja Zakopane

