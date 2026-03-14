Wypadek radiowozu w Małopolsce. Dwaj policjanci ranni
Dwaj policjanci trafili do szpitala po tym jak radiowóz zderzył się z autem osobowym na drodze wojewódzkiej 776 w Biórkowie Małym (woj. małopolskie). Na szczęście obrażenia mundurowych nie zagrażają ich życiu.
W skrócie
- Radiowóz zderzył się z samochodem osobowym podczas wyprzedzania na drodze wojewódzkiej 776 w Biórkowie Małym.
- Dwaj policjanci zostali ranni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, natomiast kierowcy auta osobowego nic się nie stało.
- Obaj kierujący pojazdami byli trzeźwi, a służby ustalają okoliczności wypadku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wypadku doszło w sobotę przed południem na na drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Biórków Mały w powiecie proszowickim w Małopolsce.
- Policjanci jechali na pilną interwencje, mieli włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Podczas wyprzedzania kilku pojazdów, które jechały w tym samym kierunku, jeden z kierujących samochodem marki Seat wykonał manewr skrętu w lewo. Doszło do kolizji radiowozu z tym pojazdem - wyjaśniła w rozmowie z Polsat News st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar z KMP w Krakowie.
Radiowóz wpadł do rowu, uderzył w przepust, a następnie w słup energetyczny.
Wypadek radiowozu w Małopolsce. Dwóch policjantów rannych
W wypadku ranni zostali dwaj policjanci. - Na szczęście o własnych siłach opuścili pojazd - przekazała Znachowska-Bytnar.
- Jeden z nich skarżył się na ból ręki, natomiast obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu - dodała rzeczniczka krakowskiej policji.
Poszkodowani zostali przewiezieni karetką do szpitala. Kierowcy samochodu osobowego nic się nie stało.
Wypadek z udziałem radiowozu. Kierowcy byli trzeźwi
Według informacji podanych przez rzecznik krakowskiej policji, w czasie wyprzedzania kolumny pojazdów, radiowóz miał włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze przebadali uczestników wypadku. Obaj kierujący byli trzeźwi.
Na miejscu zdarzenia pracują służby, które będą starały się ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. W związku z wypadkiem, na drodze wojewódzkiej 776 mogą występować utrudnienia w ruchu.