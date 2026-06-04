W skrócie Na Rysach w Tatrach doszło do wypadku, w którym zginął turysta, a jedna osoba została ciężko ranna.

Ratownicy TOPR otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 14 i w działaniach brało udział 30 osób.

Trudne warunki atmosferyczne, takie jak mgła, śnieg i silny wiatr, utrudniały akcję ratunkową i ograniczały widoczność.

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Informację o śmiertelnym wypadku na najwyższym polskim szczycie przekazał Interii ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Jak poinformował, dwie osoby spadły tam z dużej wysokości.

W wyniku zdarzenia życie stracił mężczyzna. "Turystka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Turysta zginął na miejscu" - dodał.

Śmiertelny wypadek na Rysach. Jedna osoba nie żyje, kolejna w ciężkim stanie

Telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do centrali TOPR w Zakopanem około godz. 14. W działania ratunkowe zaangażowanych było 30 ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na razie nie ma szczegółowych informacji o okolicznościach wypadku, wiadomo jednak, że wysoko w Tatrach panują trudne warunki atmosferyczne.

Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem.

W wyższych partiach gór wciąż zalega śnieg. W ostatnich godzinach turyści muszą mierzyć się także z mocno ograniczoną widocznością spowodowaną gęstymi mgłami. IMGW z kolei ostrzega turystów przed wiejącym na większych wysokościach wiatrem, który miejscami może być silny i porywisty.

Źródło: PAP, Interia





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