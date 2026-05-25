Wyniki referendum w Krakowie. Wiadomo, co z Aleksandrem Miszalskim
Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa zagłosowało 171 581 osób. Oznacza to, że polityk w wyniku referendum traci swoje stanowisko. Z kolei referendum w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne.
W skrócie
- Aleksander Miszalski został pozbawiony stanowiska prezydenta Krakowa w wyniku ważnego referendum, w którym większość głosów była za jego odwołaniem.
- Referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa uznano za nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję.
- Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez rząd, a wybory odbędą się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września.
Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa - powiadomiła w poniedziałek rano Miejska Komisja do spraw Referendum.
Podczas konferencji prasowej komisarz z Miejskiej Komisji ds. Referendum przekazała szczegółowe wyniki niedzielnego referendum. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób.
Do głosowania uprawnionych było 587 637. W głosowaniu dotyczącym odwołania prezydenta Krakowa wydano 176 228 kart, natomiast liczba głosów ważnych to w sumie 175 212.
Wyniki referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski odwołany
Jak przypomniano na stronie miasta, aby referendum odwoławcze było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej trzy piąte liczby wyborców biorących udział w głosowaniu.
"W tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn (wymagany próg frekwencyjny) wynosiła: 158 555 osób w referendum dotyczącym odwołania Prezydenta Miasta Krakowa i 179 792 osób w referendum dotyczącym odwołania Rady Miasta Krakowa" - przekazano.
Frekwencja w referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne.
"Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający" - podkreślono w komunikacie na stronie miasta.
Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, dlatego też referendum w tej sprawie jest nieważne.
Miejska Komisja do spraw Referendum przekazała na konferencji, że do głosowania w tej kwestii uprawnionych było 587 637 osób. Wydano 176 107 kart, z kolei ważnych głosów było 174 723.
Referendum w Krakowie. Mieszkańcy głosowali ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego
Utratę stanowiska przez Aleksandra Miszalskiego sygnalizował niedzielny wynik sondażu exit poll przygotowanego przez OGB i Stan360 dla Polsat News. Jak wynikało z badania, za ustąpieniem urzędującego prezydenta Krakowa opowiedziało się 97,8 proc. uczestników głosowania.
Krakowianie głosowali w niedzielnym referendum w 453 lokalach, które były otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy otrzymali dwie karty - jedną w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego oraz drugą, dotyczącą odwołania obecnej rady miasta.
Przez kilka tygodni Krakowem będzie rządził komisarz wskazany przez rząd. Następca Miszalskiego zostanie wyłoniony w wyborach, a nazwisko nowego włodarza poznamy prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września.
Wkrótce po opublikowaniu sondażowych danych w stolicy Małopolski ruszyła giełda nazwisk. Szczegółowo pisali o tym dziennikarze Interii - Dawid Serafin i Łukasz Szpyrka.