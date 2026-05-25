W skrócie Aleksander Miszalski został pozbawiony stanowiska prezydenta Krakowa w wyniku ważnego referendum, w którym większość głosów była za jego odwołaniem.

Referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa uznano za nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję.

Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez rząd, a wybory odbędą się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września.

Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa - powiadomiła w poniedziałek rano Miejska Komisja do spraw Referendum.

Podczas konferencji prasowej komisarz z Miejskiej Komisji ds. Referendum przekazała szczegółowe wyniki niedzielnego referendum. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób.

Do głosowania uprawnionych było 587 637. W głosowaniu dotyczącym odwołania prezydenta Krakowa wydano 176 228 kart, natomiast liczba głosów ważnych to w sumie 175 212.

Wyniki referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski odwołany

Jak przypomniano na stronie miasta, aby referendum odwoławcze było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej trzy piąte liczby wyborców biorących udział w głosowaniu.

"W tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn (wymagany próg frekwencyjny) wynosiła: 158 555 osób w referendum dotyczącym odwołania Prezydenta Miasta Krakowa i 179 792 osób w referendum dotyczącym odwołania Rady Miasta Krakowa" - przekazano.

Frekwencja w referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne.

"Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający" - podkreślono w komunikacie na stronie miasta.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, dlatego też referendum w tej sprawie jest nieważne.

Miejska Komisja do spraw Referendum przekazała na konferencji, że do głosowania w tej kwestii uprawnionych było 587 637 osób. Wydano 176 107 kart, z kolei ważnych głosów było 174 723.

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy głosowali ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego

Utratę stanowiska przez Aleksandra Miszalskiego sygnalizował niedzielny wynik sondażu exit poll przygotowanego przez OGB i Stan360 dla Polsat News. Jak wynikało z badania, za ustąpieniem urzędującego prezydenta Krakowa opowiedziało się 97,8 proc. uczestników głosowania.

Krakowianie głosowali w niedzielnym referendum w 453 lokalach, które były otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy otrzymali dwie karty - jedną w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego oraz drugą, dotyczącą odwołania obecnej rady miasta.

Przez kilka tygodni Krakowem będzie rządził komisarz wskazany przez rząd. Następca Miszalskiego zostanie wyłoniony w wyborach, a nazwisko nowego włodarza poznamy prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września.

Wkrótce po opublikowaniu sondażowych danych w stolicy Małopolski ruszyła giełda nazwisk. Szczegółowo pisali o tym dziennikarze Interii - Dawid Serafin i Łukasz Szpyrka.





