Ciało odnaleziono w sobotę w Żlebie pod Suchą Przełęczą.

Jak przekazał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, ciało zostało przetransportowane z pomocą śmigłowca TOPR do wylotu Doliny Cichej po słowackiej stronie Tatr.

Działania były prowadzone w ramach trwających od kilku dni poszukiwań zaginionego turysty.

Mężczyzna zaginął 14 lutego. Tego dnia wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu.

Tragiczny finał akcji poszukiwawczej w Tatrach

Od środy ratownicy górscy z Polski i Słowacji przeszukiwali m.in. obszar grani między Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą oraz rejon Doliny Cichej.

Poszukiwania mężczyzny prowadzono również z wykorzystaniem śmigłowca, dronów oraz psów lawinowych. Ratownicy po słowackiej stronie w czwartek natrafili na lawinisko.

Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zagrożenia lawinowego w piątek poszukiwania zostały zawieszone.

Obecnie sprawą zajmują się słowackie służby.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Nowy komunikat TOPR

W najnowszym komunikacie lawinowym TOPR podało, że zagrożenie spadło do drugiego, umiarkowanego stopnia.

Ratownicy podkreślają, że warunki w wyższych partiach gór pozostają wymagające, a głównym problemem są depozyty przewianego śniegu.

Jak wyjaśnia TOPR w komunikacie lawinowym, niebezpieczne są przede wszystkim miejsca, gdzie wiatr odłożył śnieg w zagłębieniach terenu, pod skalnymi ścianami oraz na polach śnieżnych. "Depozyty te są słabo związane ze starą warstwą śniegu. Takich miejsc należy unikać" - zaznaczają ratownicy.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że niektóre odcinki szlaków mogą być nieprzetarte, a ich przebieg niewidoczny. Prognozowane są mocniejsze podmuchy wiatru, co dodatkowo utrudni poruszanie się w wyższych partiach gór.

