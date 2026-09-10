Wyciek tajemniczej substancji na stacji. Sprawę bada policja

Maria Literacka

Maria Literacka

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Na jednej ze stacji paliw w Bolesławiu (woj. małopolskie) doszło do wycieku nieznanej substancji z pozostawionych tam naczep - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu. Na miejsce skierowano służby. Prokurator rejonowy w Olkuszu poinformował, że substancja została "częściowo ustalona". Sprawą zajmie się policja.

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Strażacy i pojazdy strażackie przy czerwonym tirze na stacji benzynowej w Bolesławiu.
Małopolskie. Wyciek nieznanej substancji na stacji benzynowej w BolesławiuFacebook/Patrol998-Małopolska materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Na stacji benzynowej w Bolesławiu doszło do wycieku nieznanej substancji z pozostawionych naczep.
  • Na miejscu pracowały służby, w tym Inspekcja Ochrony Środowiska, policja, prokurator oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa.
  • Naczepy stojące na stacji nie mają tablic rejestracyjnych.
  • Substancja została "częściowo ustalona", a naczepy zaplombowane.
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- Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu dziś około godz. 11 otrzymała zgłoszenie o dwóch naczepach z nieznaną substancją, stojących na stacji benzynowej w miejscowości Bolesław przy drodze numer 94 - poinformował w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu.

Przed godz. 17 kpt. Bielach przekazał, że służby zakończyły działania, a naczepy zostały zaplombowane. Sprawą zajmie się teraz policja.

Samochód straży pożarnej oraz duża naczepa ciężarowa ustawione na parkingu, wokół nich kilku ludzi obserwujących sytuację.
Działania służb na stacji benzynowej w BolesławiuŁukasz Piątek INTERIA.PL

Małopolskie, Bolesław. Wyciek nieznanej substancji na stacji benzynowej

Działania na miejscu prowadzili funkcjonariusze Inspekcji Ochrony Środowiska, prokurator, policja oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, której celem było ustalenie, jaka konkretnie substancja wyciekła z naczep.

Pozostawione naczepy nie posiadają tablic rejestracyjnych. Na jednej z nich znajduje się logo znanej firmy kurierskiej. Jak ustalił dziennikarz Interii Łukasz Piątek, który udał się na miejsce, wyciek zauważył jeden z pracowników stacji.

Trzech mężczyzn stoi przy otwartych drzwiach dwóch ciężarówek, z których jedna załadowana jest dużą ilością plastikowych pojemników z przeźroczystą cieczą.
Służby otworzyły pozostawione na stacji naczepyŁukasz Piątek INTERIA.PL

Około godz. 16 prokurator rejonowy w Olkuszu Piotr Piekarski przekazał, że "substancja została częściowo ustalona".

- Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego pod warunkiem pozostawania tych substancji wewnątrz naczep - poinformował prok. Piekarski. Wskazał ponadto, że naczepy zostały zaparkowane na stacji co najmniej kilka tygodni temu.

Z kolei rozmowie z Łukaszem Piątkiem kierowca ciężarówki, który często parkuje na terenie obiektu, powiedział, że naczepy stoją tam od kilku miesięcy.

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