- Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu dziś około godz. 11 otrzymała zgłoszenie o dwóch naczepach z nieznaną substancją, stojących na stacji benzynowej w miejscowości Bolesław przy drodze numer 94 - poinformował w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu.

Działania służb na stacji benzynowej w Bolesławiu Łukasz Piątek INTERIA.PL

Małopolskie, Bolesław. Wyciek nieznanej substancji na stacji benzynowej

Działania na miejscu prowadzą również funkcjonariusze Inspekcji Ochrony Środowiska, prokurator, policja oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, której celem jest ustalenie, jaka konkretnie substancja wyciekła z naczep.

Kpt. Bielach ocenił, że prawdopodobnie ktoś przyjechał na stację i zostawił naczepy, po czym odjechał. Dodał, że naczepy nie posiadają tablic rejestracyjnych. Na jednej z nich znajduje się logo znanej firmy kurierskiej.

Służby otworzyły pozostawione na stacji naczepy Łukasz Piątek INTERIA.PL

Obecny na miejscu prokurator rejonowy w Olkuszu Piotr Piekarski przekazał, że "substancja została częściowo ustalona".

- Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego pod warunkiem pozostawania tych substancji wewnątrz naczep - poinformował prok. Piekarski. Wskazał ponadto, że naczepy zostały zaparkowane na stacji co najmniej kilka tygodni temu.

Więcej informacji wkrótce.

Współpraca: Łukasz Piątek



