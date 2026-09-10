Wyciek tajemniczej substancji na stacji. Służby i prokurator na miejscu

Maria Literacka

Maria Literacka

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Na jednej ze stacji paliw w Bolesławiu (woj. małopolskie) doszło do wycieku nieznanej substancji z pozostawionych tam naczep - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu. Na miejsce skierowano służby w celu ustalenia rodzaju substancji. Działania na miejscu prowadzi także prokurator.

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Strażacy i pojazdy strażackie przy czerwonym tirze na stacji benzynowej w Bolesławiu.
Małopolskie. Wyciek nieznanej substancji na stacji benzynowej w BolesławiuFacebook/Patrol998-Małopolska materiał zewnętrzny

- Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu dziś około godz. 11 otrzymała zgłoszenie o dwóch naczepach z nieznaną substancją, stojących na stacji benzynowej w miejscowości Bolesław przy drodze numer 94 - poinformował w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu.

Samochód straży pożarnej oraz duża naczepa ciężarowa ustawione na parkingu, wokół nich kilku ludzi obserwujących sytuację.
Działania służb na stacji benzynowej w BolesławiuŁukasz Piątek INTERIA.PL

Małopolskie, Bolesław. Wyciek nieznanej substancji na stacji benzynowej

Działania na miejscu prowadzą również funkcjonariusze Inspekcji Ochrony Środowiska, prokurator, policja oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, której celem jest ustalenie, jaka konkretnie substancja wyciekła z naczep.

Kpt. Bielach ocenił, że prawdopodobnie ktoś przyjechał na stację i zostawił naczepy, po czym odjechał. Dodał, że naczepy nie posiadają tablic rejestracyjnych. Na jednej z nich znajduje się logo znanej firmy kurierskiej.

Trzech mężczyzn stoi przy otwartych drzwiach dwóch ciężarówek, z których jedna załadowana jest dużą ilością plastikowych pojemników z przeźroczystą cieczą.
Służby otworzyły pozostawione na stacji naczepyŁukasz Piątek INTERIA.PL

Obecny na miejscu prokurator rejonowy w Olkuszu Piotr Piekarski przekazał, że "substancja została częściowo ustalona".

- Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego pod warunkiem pozostawania tych substancji wewnątrz naczep - poinformował prok. Piekarski. Wskazał ponadto, że naczepy zostały zaparkowane na stacji co najmniej kilka tygodni temu.

Więcej informacji wkrótce. 

Współpraca: Łukasz Piątek


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