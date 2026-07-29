Wybory prezydenta Krakowa. Premier podał datę

W skrócie Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września zgodnie z projektem rozporządzenia premiera.

Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 3 września, a kampania wyborcza zakończy się 25 września.

Dotychczas udział w wyborach zapowiedziało 12 kandydatów, a Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku referendum z 24 maja.

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Wcześniejsze informacje wskazywały, że Krakowianie pójdą do głosowania na przełomie października i listopada. Premier może zarządzić datę wyborów po tym, jak we wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie odrzucił protest wyborczy działacza opozycji w PRL Edwarda E. Nowaka. Orzeczenie jest ostateczne i oznacza, że referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego jest ważne.

Jak wcześniej informowała Interia premier odpowiednie rozporządzenie ma podpisać w piątek, po wcześniejszej konsultacji z Krajowym Biurem Wyborczym. Projekt rozporządzenia zakłada, że głosowanie odbędzie się w niedzielę 27 września.

Według kalendarza wyborczego, który jest załącznikiem do rozporządzenia premiera, termin zgłaszania kandydatów w wyborach upłynie 3 września o godz. 16.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września do godz. 23.59. Głosowanie 27 września będzie natomiast odbywać się w godzinach 7-21.

Przedterminowe wybory w Krakowie jeszcze we wrześniu

Dotychczas swoją kandydaturę na prezydenta miasta zapowiedziało 12 kandydatów: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) oraz były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

Część kandydatów rozpoczęła już kampanię wyborczą. Na ulicach pojawiły się plakaty Bartosza Bocheńczaka czy Jana Hoffmana. Kampanię w mediach społecznościowych prowadzi natomiast kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL Monika Piątkowska.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska w wyniku referendum, które odbyło się w stolicy Małopolski 24 maja. Za jego odejściem zagłosował ponad 171,5 tys. Krakowian.





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