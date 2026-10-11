W skrócie Sondaż late poll OGB pokazał, że Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, a Monika Piątkowska 37,4 proc.

Frekwencja według badania late poll wyniosła 45,9 proc.

Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska odnieśli się do wyników wyborów w swoich wystąpieniach po ogłoszeniu wyników exit poll.

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Niedługo po ogłoszeniu wyników exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska, pojawiły się pierwsze wyniki late poll od tej samej sondażowni.

Wybory w Krakowie. Pierwsze wyniki late poll

Jak wynika z badania, Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów na prezydenta Krakowa, z kolei jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła poparcie rzędu 37,4 proc.

W badaniu late poll przekazano także, że frekwencja wyniosła 45,9 proc.

W drugim badaniu late poll OGB Łukasz Gibała zdobył 62,1 proc., a Monika Piątkowska 37,9 proc. Frekwencja pozostała taka sama.

Z kolei według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Monika Piątkowska zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Gibała zabrał głos po wynikach

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział Łukasz Gibała, po ogłoszeniu wyników exit poll.

Podziękował także wyborcom Moniki Piątkowskiej. - Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - mówił Gibała.

Z kolei podczas swojego przemówienia Piątkowska zwróciła się bezpośrednio do kontrkandydata.

- Chcę ci powiedzieć ważną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się czy twoje hasło, obietnica "Kraków dla mieszkańców", jest prawdziwa - podkreśliła.



