Wybory prezydenta Krakowa. Pierwsze wyniki late poll

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska. Według tego badania Monika Piątkowska zdobyła poparcie 37,4 proc. Podano także kolejne wyniki late poll.

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Łukasz Gibała pokazuje znak zwycięstwa, Monika Piątkowska przemawia, oboje na tle czerwonej zasłony.
Wybory prezydenta w Krakowie. Pierwsze wyniki late pollPAP/Łukasz Gągulski / Art Service materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Sondaż late poll OGB pokazał, że Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, a Monika Piątkowska 37,4 proc.
  • Frekwencja według badania late poll wyniosła 45,9 proc.
  • Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska odnieśli się do wyników wyborów w swoich wystąpieniach po ogłoszeniu wyników exit poll.
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Niedługo po ogłoszeniu wyników exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska, pojawiły się pierwsze wyniki late poll od tej samej sondażowni.

Wybory w Krakowie. Pierwsze wyniki late poll

Jak wynika z badania, Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów na prezydenta Krakowa, z kolei jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła poparcie rzędu 37,4 proc.

W badaniu late poll przekazano także, że frekwencja wyniosła 45,9 proc.

W drugim badaniu late poll OGB Łukasz Gibała zdobył 62,1 proc., a Monika Piątkowska 37,9 proc. Frekwencja pozostała taka sama.

Z kolei według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Monika Piątkowska zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.

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- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział Łukasz Gibała, po ogłoszeniu wyników exit poll.

Podziękował także wyborcom Moniki Piątkowskiej. - Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - mówił Gibała.

Z kolei podczas swojego przemówienia Piątkowska zwróciła się bezpośrednio do kontrkandydata.

- Chcę ci powiedzieć ważną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się czy twoje hasło, obietnica "Kraków dla mieszkańców", jest prawdziwa - podkreśliła.

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