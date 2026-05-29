W skrócie Bartosz Bocheńczak został wybrany kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Przemysław Czarnek zaproponował liderom Konfederacji współpracę i wspólnego kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa.

Liderzy Konfederacji nie odnieśli się dotąd do propozycji wspólnego kandydata przedstawionej przez polityka PiS.

"Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego najwyższy czas odzyskać Kraków dla obywateli! To piękne miasto potrzebuje odpowiedzialnego, profesjonalnego i nowoczesnego zarządzania, a to gwarantuje nasz kandydat" - przekazała Konfederacja w komunikacie ogłaszającym, że jej kandydatem na prezydenta Krakowa zostanie Bartosz Bocheńczak.

- Kraków to nie jest Disneyland dla turystów! Kraków to nie jest paśnik ani skarbonka dla ludzi Platformy! Kraków należy do was! To jest wasze miasto i Kraków powinien być zarządzany tak, żeby było dobrze mieszkańcom Krakowa, a nie turystom, działaczom Platformy czy komukolwiek innemu - mówił lider partii Sławomir Mentzen podczas konferencji prasowej.

Bartosz Bocheńczak to przedsiębiorca i ekonomista, który pełni funkcję sekretarza krajowego partii Nowa Nadzieja. W wyborach prezydenckich był on szefem sztabu Sławomira Mentzena.

Wybory w Krakowie. Czarnek apeluje do Konfederacji

Swojego kandydata na prezydenta Krakowa nie wskazało dotychczas Prawo i Sprawiedliwość. W piątek kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zwrócił się do liderów Konfederacji z propozycją połączenia sił w wyborach.

"Krzysztofie, Sławku - nie musimy zgadzać się we wszystkim. Wystarczy, że zgodzimy się w najważniejszym - Polska zasługuje na więcej niż rządy Donalda Tuska. Gdy prawica jest razem, Tusk przegrywa" - napisał w mediach społecznościowych.

"Razem odwołaliśmy krakowskiego Tuska, razem też możemy doprowadzić do tego, żeby kolejny jego nominat nie wygrał w stolicy Małopolski. Dlatego nasza propozycja jest prosta - wspólny kandydat na ponowne wybory w Krakowie!" - dodał Czarnek.

Ani Bosak, ani Mentzen nie odnieśli się dotychczas do propozycji polityka PiS.

Kraków. Aleksander Miszalski odwołany

W ubiegłą niedzielę w Krakowie odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że osiągnięto wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne i Miszalski stracił stanowisko.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc., co oznacza, że frekwencja nie przekroczyła ustawowego progu, dlatego też referendum w tej sprawie uznane zostało za nieważne.

Do czasu wyborów miastem zarządzać będzie komisarz. Premier Donald Tusk mianował na to stanowisko Stanisława Kracika - jednego z zastępców Aleksandra Miszalskiego.





