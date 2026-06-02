W skrócie Michał Drewnicki został wybrany kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa po jednogłośnej decyzji komitetu politycznego partii.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaapelował do Konfederacji o rozważenie poparcia dla tego kandydata w nadchodzących wyborach.

Według ustaleń Interii za kandydaturą Drewnickiego lobbowała silnie m.in. Beata Szydła, a oficjalna kampania ma rozpocząć się w poniedziałek.

- Kandydatem (PiS na prezydenta Krakowa - red.) po jednogłośnej decyzji całego komitetu politycznego będzie Michał Drewnicki - wieloletni samorządowiec, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa - przekazał na konferencji prasowej Rafał Bochenek.

- Drewnicki jest człowiekiem znanym w naszym środowisku. Od lat jest również znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach - dodał rzecznik PiS.

Bochenek powtórzył również propozycję jaką Konfederacji złożył wcześniej Przemysław Czarnek. - Chciałbym się również zgłosić z apelem do Konfederacji. Jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest również nasza oferta do nich, by rozważyli poparcie tego kandydata w zbliżających się wyborach na urząd prezydenta miasta Krakowa - powiedział.

Bochenek zaznaczył, że pojawiały się również inne nazwiska, jednak "ta kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego". Interia nieoficjalnie ustaliła, że za kandydaturą Drewnickiego mocno lobbowali była premier Beata Szydło i były minister infrastruktury i budownictwa, obecnie poseł PiS Andrzej Adamczyk.

Jak się dowiedzieliśmy, decyzja zapadła na komitecie politycznym partii, podjęli ją najważniejsi ludzie w formacji. Drewnicki był jedynym kandydatem, zatem został wybrany jednogłośnie. Prócz tego w PiS rozważana miała być też druga kandydatura, ale spoza partii. Ostatecznie nie została zgłoszona.

- Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat, przed nami bardzo ciężka praca, ale wierzę w to, że uda nam się wygrać. Od lat w swoich działaniach jako radny pokazuję, że Kraków leży mi na sercu - mówi Interii w pierwszym komentarzu po ogłoszeniu startu Michał Drewnicki, kandydat PiS na prezydenta stolicy Małopolski.

Referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski odwołany

Pod koniec maja w Krakowie odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że osiągnięto wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne i Miszalski stracił stanowisko.

Sam Drewnicki był mocno zaangażowany w promocję krakowskiego referendum, jak i zbiórkę podpisów.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc., co oznacza, że nie przekroczyła ustawowego progu, dlatego też referendum w tej sprawie uznane zostało za nieważne.

Do czasu wyborów miastem zarządzać będzie komisarz. Premier Donald Tusk mianował na to stanowisko Stanisława Kracika - jednego z zastępców Aleksandra Miszalskiego.





