W skrócie Łukasz Gibała ogłosił rejestrację swojego komitetu i zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta Krakowa po raz czwarty.

W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje kilkunastu kandydatów, wśród nich Marian Banaś, Aleksandra Owca, Bartosz Bocheńczak i Monika Piątkowska.

Wybory odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, które odwołało Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa.

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W środę Renata Ropska z biura prasowego Łukasza Gibały potwierdziła w rozmowie z PAP, że lokalny polityk wystartuje w wyborach.

- Rozpoczęliśmy proces rejestracji komitetu: KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców - poinformowała, dodając, że w piątek po południu na konferencji prasowej ogłoszony zostanie oficjalny start kampanii.

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała rejestruje komitet wyborczy

Łukasz Gibała będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa po raz czwarty. W 2024 roku przegrał w II turze z Aleksandrem Miszalskim. W 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, nie przechodząc do II tury.

Gibała jest założycielem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz klub radnych miejskich o tej samej nazwie. Niegdyś związany z Ruchem Palikota i PO, były poseł dwóch kadencji. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Jest przedsiębiorcą.

Ubieganie się o funkcję prezydenta Krakowa zadeklarowało dotąd kilkunastu kandydatów. - Mój start jest jak najbardziej aktualny. We wtorek rejestrujemy komitet i zaczynamy zbierać podpisy - mówił Interii Marian Banaś, były prezes NIK.

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Podpisy zbiera też Aleksandra Owca z Razem, która w poniedziałek zarejestrowała komitet i oficjalnie ogłosiła start kampanii. W najlepsze trwa promocja Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, który w poniedziałek rozdawał okazjonalne czapeczki w Parku Tysiąclecia.

- Robimy swoje. Nie patrzymy na to, co dzieje się w PiS, bo to jest partia schyłkowa. Moim celem jest pokonanie Moniki Piątkowskiej, kandydatki KO i PSL - mówił w rozmowie z Interią Bocheńczak.

Piątkowska to kolejna osoba, która powalczy o sukces pod koniec września. Apetyt na prezydenturę w Krakowie mają też m.in. Daria Gosek-Popiołek (Lewica), kandydat PiS Michał Drewnicki, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) czy były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

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Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

Kwestia wyborczego startu Łukasza Gibały bardzo długo była przedmiotem spekulacji. Polityk, który w ostatnich wyborach przegrał z Miszalskim o ledwie 5,5 tys. głosów, długo wstrzymywał się z ogłoszeniem decyzji, twierdząc, że czas na to przyjdzie dopiero po oficjalnym wskazaniu daty głosowania. Tę Donald Tusk ogłosił w piątek.

W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w 2024 r. Gibała także czekał z ogłoszeniem startu do momentu podania oficjalnej daty wyborów. Jak informowaliśmy w Interii kilka tygodni temu, część otoczenia polityka odradzała mu jednak start w wyborczym wyścigu.

- Miasto jest bardzo mocno zadłużone, większość w radzie ma Koalicja Obywatelska, która może blokować działania prezydenta, a dodatkowo zostanie bardzo mało czasu do kolejnych wyborów samorządowych. To bardzo ryzykowne. Lepiej może poczekać do kolejnych wyborów i wtedy wystartować - mówił wtedy jeden z naszych informatorów. To jednak pojedyncze głosy.

- Myślę, że Łukasz nie zrezygnuje z szansy, jaką dał mu los. Jeśli wystartuje i wygra, to jego najważniejszym zadaniem będzie uporządkowanie finansów miasta - wskazał inny z naszych rozmówców.



