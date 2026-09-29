Wyborczego starcia w Krakowie nie będzie. Zmiana taktyki w walce o miasto

Dawid Serafin

Dawid Serafin

Przed drugą turą wyborów w Krakowie nie dojdzie do bezpośredniego starcia kandydatów - ustaliła Interia. Łukasz Gibała zrezygnował z udziału w debatach, mimo że do jego sztabu wpłynęło blisko 20 propozycji. Przedstawiciele sztabu tłumaczą, że nie chcą wybierać konkretnych debat i w ten sposób faworyzować poszczególnych mediów.

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Monika Piątkowska i Łukasz Gibała
Monika Piątkowska i Łukasz Gibała podczas debaty przed pierwszą turąBeata Zawrzel East News

11 października Krakowianie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta.

W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała (36,38 proc.), a druga była Monika Piątkowska (29,91 proc.). Choć do rozstrzygnięcia wyścigu pozostały blisko dwa tygodnie, kandydaci nie zmierzą się w żadnej przedwyborczej debacie. 

Jak ustaliła Interia, decyzja ta wynika w głównej mierze z postawy sztabu Łukasza Gibały, do którego wpłynęło niemal 20 zaproszeń z mediów i krakowskich organizacji.

Z naszych ustaleń wynika, że sztab Gibały optował za zorganizowaniem jednej wspólnej debaty przez czołowe stacje telewizyjne. Gdy nie udało się osiągnąć porozumienia, podjęto decyzję o całkowitym wycofaniu się z medialnych starć.

Przedstawiciele kandydata tłumaczą, że nie chcieli przyjąć tylko wybranych zaproszeń i odrzucić pozostałych, by nie faworyzować konkretnych redakcji czy środowisk.

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Dawid Serafin
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Piątkowska: "Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje"

Brak debaty krzyżuje plany Piątkowskiej na drugą turę. Kandydatka już w poniedziałek, dzień po pierwszej turze, zapowiadała, że będzie stawiać przede wszystkim na debaty z Gibałą.

- Jeszcze nie jestem w stanie przekazać, ile tych debat będzie, kiedy się one odbędą i w jakich mediach, ale w ciągu najbliższych dni ustalimy to z mediami i ze sztabem kontrkandydata - mówiła.

- Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje. W czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy - dodawała.

Decyzja Gibały może zaskakiwać. Jeszcze dwa lata temu podczas wyborów samorządowych chętnie brał udział w debatach z Aleksandrem Miszalskim przed drugą turą głosowania. Sytuacja była jednak inna: wtedy to Gibała musiał odrabiać stratę kilkunastu tysięcy głosów z pierwszej tury.

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