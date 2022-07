Wybierasz się na weekend w góry? Pogoda może cię zaskoczyć

W planach jest weekendowy wyjazd w Tatry? Dobrze jest upewnić się, jaka czeka na nas pogoda w najbliższych dniach. Zapowiadają się zmienne temperatury, mocniejsze i słabsze wiatry oraz opady deszczu. Sprawdźmy prognozę pogody na najbliższy weekend w Tatrach.

Pogoda w weekend w Tatrach. Jak zapowiada się piątek w górach?

Piątkowe popołudnie w górach zapowiada się chłodno, wietrznie oraz deszczowo. Nie jest to sprzyjająca prognoza na odpoczynek. W okolicach godziny 18:00 najchłodniej będzie na Niżnich Rysach oraz Rysach. Tam temperatura osiągnie zaledwie 4° C. Najcieplej, bo aż 7 stopni odczujemy na Kościelcu, Wołowcu, Kopie Kondrackiej oraz Mnichu.

Średnia prędkość wiatru w Tatrach osiągnie w godzinach popołudniowych i wieczornych 22 km/h. Najsłabiej zawieje na Wołowcu , gdzie przez cały wieczór nie zawieje mocniej niż 16 kilometrów na godzinę. Dodatkowo na całym rejonie Tatr przewidywane są opady deszczu. Średnie opady na całym paśmie górskim wyniosą do 88 milimetrów.

Pogoda na weekend w Tatrach. Jak zapowiada się sobota w górach?

Sobota będzie najpogodniejszym dniem przez cały weekend. W Tatrach od godziny 14:00 do 17:00 zapowiadane są temperatury wynoszące 10-12° C. Najchłodniej będzie w godzinach wieczornych w Rysach, gdzie na termometrach ujrzymy tylko 7 stopni. Na Kasprowym Wierchu oraz Giewoncie utrzyma się natomiast 9° C.

Drugi dzień weekendu zapowiada się również mniej wietrzny w porównaniu z piątkiem. Na całym pasie tatrzańskich wyżyn prędkość wiatru nie powinna przekroczyć 15 km/h. Mocniej może zawiać wieczorem na Świnicy oraz na Rysach - do 20 km/h. Opady deszczu pojawią się przelotnie, tylko w godzinach nocnych (z soboty na niedzielę).

Pogoda na weekend w Tatrach. Jak zapowiada się niedziela w górach?

Niedzielne wycieczki po górach zapowiadają się podobnie jak w piątek. Na Rysach ponownie najniższa temperatura - 4° C około godziny 14:00. Do wieczora chłodne powietrze przejdzie na północ, w rejony Świnicy oraz Koziego Wierchu. Najcieplej będzie po stronie Doliny Chochołowskiej, gdzie przez cały dzień utrzyma się stałe 7° C.

Obniżenie temperatury może być spowodowane mocnym wiatrem. Od Wołowca aż po Rysy przez całe popołudnie prędkość wiatru osiągnie nawet do 45 km/h. Wiatr zacznie uspokajać się wieczorem, lecz wciąż nie zejdzie poniżej 25/30 kilometrów. Oprócz tego od rana ma padać. Według prognozy IMGW opady mają nie przekraczać 2 mm/h. Pogoda uspokoi się koło godziny 15:00. Wczesnym wieczorem jednak możemy spodziewać się jeszcze przelotnych, lekkich deszczy.

