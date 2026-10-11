W skrócie Ponad połowa wyborców Karola Nawrockiego zdecydowała się poprzeć Łukasza Gibałę, a część głosujących na Rafała Trzaskowskiego również oddała głos na niezależnego kandydata.

Zarówno z sondażu OGB, jak i IPSOS wynika, że większość osób głosujących wcześniej na Nawrockiego wybrała Gibałę, natomiast wyborcy Trzaskowskiego w większym stopniu poparli Monikę Piątkowską.

W badaniach late poll OGB Łukasz Gibała otrzymał około 62 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, a Monika Piątkowska zaś zdobyła około 37 proc. głosów.

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W sondażu exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska sprawdzono, jak głosowali wyborcy, którzy w 2025 roku poszli do urn, aby oddać głos na prezydenta Polski.

Wybory w Krakowie. Jak głosowali wyborcy Nawrockiego i Trzaskowskiego?

Z badania wynika, że 54,7 proc. wyborców Karola Nawrockiego, w II turze wyborów na prezydenta Krakowa, oddało swój głos na Łukasza Gibałę. Na kandydata niezależnego zagłosowało też 35,6 proc. osób, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego.

Z kolei na Monikę Piątkowską zagłosowało 1,3 proc. wyborców Nawrockiego oraz 95,2 proc. wyborców Trzaskowskiego.

Odpowiedzi "nie głosowałem", w przypadku Gibały, udzieliło 6 proc., a w przypadku Piątkowskiej - 2,2 proc. Z kolei "nie pamiętam" wskazało 3,7 proc. - jeśli chodzi o Gibałę - oraz 1,3 proc. jeśli chodzi o Piątkowską.

Podobne pytanie zadano także w sondażu IPSOS. Wynika z niego, że 96,4 proc. wyborców Karola Nawrockiego zagłosowało na Łukasza Gibałę, a na Monikę Piątkowską 3,6 proc.

Z kolei 34,1 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego zagłosowało na Gibałę, a 65,9 proc. na Piątkowską. "Nie głosowałem" na kogo głosowałem - w przypadku kandydata niezależnego - wskazało 74,9 proc., a w przypadku kandydatki popieranej przez KO, 25,1 proc. "Nie pamiętam" wskazało odpowiednio 71,2 proc. i 28,8 proc.

Kraków wybrał. Wyniki late poll

Z sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Według tego badania Monika Piątkowska zdobyła poparcie 37,4 proc.

W drugim badaniu late poll OGB Łukasz Gibała zdobył 62,1 proc., a Monika Piątkowska 37,9 proc. W obydwu badaniach frekwencja była taka sama - 45,9 proc.

Natomiast z badania late poll IPSOS wynika, że Gibała zdobył 62,3 proc. głosów, a Piątkowska 37,7 proc. Frekwencja, według tego sondażu, wyniosła 44,7 proc.



