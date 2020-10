Jakie jest nowe ulubione miejsce w polskich Tatrach w tym roku? Zdjęcia na Instagramie nie zostawiają wątpliwości. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się w mediach społecznościowych Jaskinia Mylna.

Zdjęcie Turyści w Jaskini Mylnej /Albin Marciniak/East News /East News



Mówiąc bardziej dokładnie, chodzi o jedno z "Okien Pawlikowskiego". To uroczo położona grota skalna w Dolinie Kościeliskiej.



Mylna jest jedną z najładniejszych jaskiń tatrzańskich, można ją zwiedzać bez przewodnika. Dla turystów została udostępniona ok. 300-metrowa trasa.

Dlaczego nastała na nią moda? Nie tylko jest malownicza, ale tak położona, że można z niej zobaczyć okoliczne szczyty. Piękny widok!

Jest jeszcze jeden powód. Wieść o tym, że to jedno z najlepszych miejsc w polskich Tatrach do robienia zdjęć rozeszła się bardzo szybko. Dlatego wiele osób chce to sprawdzić w praktyce. A potem się pochwalić.

