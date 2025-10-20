W skrócie 42-letni mieszkaniec Śląska dręczył lekarkę z Krakowa, posuwając się do gróźb i stalkingu.

Mężczyzna wtargnął do szpitala z trzema nożami, twierdząc, że są do smarowania bułek, jednak został zdemaskowany przez ochronę.

42-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donosi małopolska policja, 15 października do krakowskiego szpitala im. Babińskiego wszedł mężczyzna, który usilnie próbował spotkać się z 29-letnią lekarką. Wypytywał o nią personel.

Nie udało mu się jej znaleźć i po chwili opuścił placówkę. Podobna sytuacja wydarzyła się już następnego dnia.

42-latek wtargnął z nożami do szpitala. Twierdził, że służą one do smarowania bułek masłem

Tym razem zachowanie 42-latka przykuło uwagę ochroniarzy, którzy znaleźli przy nim trzy noże. Mężczyzna stwierdził, że służą mu one do... smarowania bułek masłem.

Pracownicy ochrony odebrali mężczyźnie niebezpiecznie narzędzia, a ten ponownie opuścił budynek. Sprawa wydawała się na tyle podejrzana, że personel szpitala powiadomił o niej policję.

Mundurowi szybko ustalili, że 42-letni mieszkaniec Śląska od kilkunastu tygodni nękał lekarkę przez internet m.in. mailami.

Kraków. Groził lekarce, został tymczasowo aresztowany

Wcześniej na terenie Dąbrowy Górniczej mężczyzna dotkliwie pobił własną matkę i otrzymał zakaz zbliżania się do niej.

Kobiecie zaproponowano policyjną ochronę. Krakowscy policjanci rozpoczęli też poszukiwania podejrzanego i złapali go już 17 października. W zajmowanym przez niego lokalu zabezpieczono m.in. nóż kupiony w sklepie z militariami i nośniki elektroniczne.

Sprawca usłyszał zarzuty kierowania gróźb oraz stalkingu. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Ataki na medyków. Trwa dyskusja o poprawie bezpieczeństwa

Dyskusja o poprawie bezpieczeństwa pracowników personelu medycznego rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku, gdy do poradni ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wtargnął niezadowolony z leczenia pacjent.

Mężczyzna zaatakował nożem jednego z lekarzy. Medyka nie udało się uratować. W następnych miesiącach doszło też do kilku innych przypadków napadów na pracowników służby zdrowia.

W maju ówczesny wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny podkreślił, że konieczna jest zmiana prawa albo wywarcie presji na Ministerstwo Sprawiedliwości, by śledztwa w sprawach ataków na medyków trwały krócej, a wyroki były na tyle wysokie, żeby odstraszały potencjalnych agresorów.

Według niego musi się zmienić również podejście funkcjonariuszy, którzy niechętnie przyjmują zgłoszenia o agresji w placówkach medycznych.

Pojawił się również pomysł lokowania patroli Straży Miejskiej w pobliżu największych placówek medycznych.

''Prezydenci i premierzy''. Lot Putina na spotkanie z Trumpem nad Polską? Komorowski: Putin jest zbrodniarzem i należy go zatrzymać Polsat News Polsat News