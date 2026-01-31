W skrócie Od początku lutego w Tatrzańskim Parku Narodowym będzie obowiązywał całoroczny zakaz nocnego poruszania się po szlakach.

Polski Związek Alpinizmu podkreśla, że nowe przepisy powinny uwzględniać specyfikę działalności taternickiej i prowadzi rozmowy z władzami TPN.

TPN planuje zamknięcie wybranych szlaków w określonych terminach oraz przypomina o innych sezonowych ograniczeniach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od 1 lutego w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) zacznie obowiązywać całoroczny zakaz nocnego poruszania się po szlakach.

Nowe przepisy wprowadzają zamknięcie szlaków w godzinach od 22 do 5 także w miesiącach zimowych, co oznacza, że nocne wędrówki w Tatrach będą zakazane przez cały rok. Już wcześniej w TPN obowiązywał zakaz wędrówek po zapadnięciu zmroku do świtu w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Tatrzański Park Narodowy zmienia zasady. Szlaki zostaną w nocy zamknięte

Jak poinformował TPN, celem nowego przepisu jest ochrona nocnej aktywności dzikich zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa turystów.

"Noc to kluczowy czas aktywności wielu gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, jeleni i saren. Obecność ludzi na szlakach, nawet sporadyczna, zaburza ich naturalne rytmy" - wskazano.

Decyzję oparto na wynikach monitoringu ruchu turystycznego, które wskazują, że nocne wędrówki - mimo mniejszej skali niż w ciągu dnia - mają szczególnie niekorzystny wpływ na faunę.

Polski Związek Alpinizmu o zmianach: Powinny uwzględniać działalność taternicką

Ograniczenie popiera także środowisko alpinistyczne, jednak Polski Związek Alpinizmu (PZA) zaznacza, że nowe regulacje powinny uwzględniać specyfikę działalności taternickiej.

- Działalność związana z uprawianiem taternictwa powierzchniowego czy jaskiniowego wymaga często wyruszenia w góry jeszcze przed świtem. Bywa również tak, że panujące warunki lub logistyka wymuszają zakończenie akcji górskiej po godz. 22 - powiedział Piotr Xięski, wiceprezes PZA i przedstawiciel Komisji Tatrzańskiej.

- Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z dyrekcją TPN i mamy nadzieję, że te uwarunkowania znajdą odzwierciedlenie w zarządzeniu - dodał.

PZA jednocześnie dostrzega problemy związane ze wzmożoną aktywnością turystów w godzinach nocnych w Tatrach i rozumie reakcję dyrekcji parku zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie dzikich zwierząt w obszarze chronionym.

TPN zamknie ponadto niektóre odcinki popularnych szlaków

TPN nie opublikował jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia dyrektora w sprawie nowych ograniczeń, jednak informacja została zamieszczona na stronie internetowej parku oraz w mediach społecznościowych.

TPN przypomina również o innych ograniczeniach sezonowych. Wiosną, od 1 marca do 15 maja, w związku z tokami cietrzewi i głuszców, obowiązuje nocne zamknięcie wybranych szlaków.

Ponadto między 1 grudnia a 15 maja całkowicie zamknięte są niektóre odcinki ze względów ochronnych, m.in. Dolina Tomanowa - Chuda Przełączka oraz odcinek Dolina Pięciu Stawów Polskich - Morskie Oko.

Polska. Rośnie zainteresowanie sportami zimowymi i górskimi wycieczkami

Do dyspozycji odwiedzających TPN pozostaje jednak 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych po bardzo trudne - wyposażonych w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki.

Szlakami można wędrować indywidualnie lub z przewodnikiem. Grupy zorganizowane oraz wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.

Dodajmy, że w ostatnich latach wyraźnie rośnie zainteresowanie sportami zimowymi. Coraz więcej turystów przemieszcza się po Tatrach na nartach, a szczególną popularnością cieszy się skituring.

Turystykę narciarską na terenie TPN można uprawiać na szlakach turystycznych oraz wyznaczonych szlakach narciarskich, m.in. w rejonie Doliny Goryczkowej i Kondratowej, na trasie z Kuźnic na Halę Gąsienicową oraz z Doliny Wyżniej Chochołowskiej na Rakoń.

Szczucki w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach praworządnościowych: Żurek chce usunąć wszystkich sędziów spoza kontroli jego frakcji sędziowskiej Polsat News Polsat News