Wjechał w betonowe ogrodzenie. Nie żyje 20-latek

Oprac.: Aleksandra Cieślik WIADOMOŚCI LOKALNE

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w miejscowości Nieczajna Górna (woj. małopolskie). 20-letni kierowca zjechał nagle na lewy pas ruchu, wypadł z jezdni i wpadł do rowu. Następnie uderzył w betonowe ogrodzenie. Zmarł w wyniku doznanych obrażeń. 34-letniego pasażera przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie 20-latek wjechał w betonowe ogrodzenie / Małopolska Policja / Policja