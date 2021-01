W pierwszy weekend ferii zimowych na tatrzańskie szlaki wyruszyło wielu turystów. Jest to też pierwszy weekend tej zimy, kiedy można poruszać się na nartach po tatrzańskich szlakach. Ratownicy TOPR udzielali pomocy dwóm narciarzom.

Zdjęcie Zima w Tatrach /Marcin Szkodziński /Agencja FORUM

Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR Rafał Mikler, w Świnickiej Kotlince w górnej część Doliny Gąsienicowej narciarz doznał urazu kolana i został przetransportowany na pokładzie śmigłowca do zakopiańskiego szpitala.

Wcześniej poszkodowanego narciarza, który doznał bolesnego urazu pleców, ratownicy zwieźli skuterem z Hali Kondratowej.

Choć w całej Polsce, również w Tatrach, nieczynne są stoki narciarskie, to coraz więcej osób uprawia turystykę narciarską, czyli tzw. skituring. Specjalne narty umożliwiają podchodzenie w górę i jazdę w dół. Ten rodzaj turystyki w Tatrach jest dozwolony pod warunkiem wystąpienia odpowiednio grubej pokrywy śnieżnej. Z uwagi na wyjątkowo mało śnieżną zimę w Tatrach szlaki dla narciarzy zostały udostępnione dopiero w ostatnich dniach.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że w Tatrach nie ma jeszcze wystarczająco dużo śniegu do uprawiania turystyki narciarskiej w partiach szczytowych. Tam bowiem w wielu miejscach śnieg jest wywiany i odsłonięte są kamienie oraz roślinność. Dobrze pokryte śniegiem są za to szlaki do granicy regla górnego, w tym trakty prowadzące do schronisk.