Wielki pożar w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na miejscu liczne zastępy strażaków

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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W nocy wybuchł pożar przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na miejsce zadysponowano 30 zastępów straży pożarnej. Ogień objął halę o powierzchni ponad 330 metrów kwadratowych - poinformował w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej PSP.

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Strażacy gaszą pożar hali produkcyjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy użyciu podnośników koszowych
Pożar w Kalwarii Zebrzydowskiej, ogniem zajął się warsztat stolarskiKW PSP Krakówmateriał zewnętrzny

Zgłoszenie o pożarze w Kalwarii Zebrzydowskiej (powiat wadowicki) wpłynęło do służb o godz. 4.12 nad ranem. Na miejsce zadysponowano strażaków z 30 wozami strażackimi.

Pożar wybuchł na terenie zakładu stolarskiego i objął halę o powierzchni ponad 330 metrów kwadratowych. Obszar był gęsto zabudowany.

- Spłonął całkowicie warsztat stolarski, w którym powstał pożar - potwierdził w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy KW Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Pożar w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kłęby dymu nad halą produkcyjną

- Strażacy uratowali natomiast dom, później dom typu bliźniak, wiatę i warsztat stolarski. Te wszystkie budynki nie zajęły się ogniem, strażacy polewali wodą, żeby ten ogień się nie przedostał - relacjonował kpt. Ciepły.

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Nie ma osób poszkodowanych. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.

Jak dodał kpt. Hubert Ciepły, po godz. 6 pożar został opanowany. Na miejscu jednak nadal pracują służby - wykorzystywana będzie m.in. koparka do prac rozbiórkowych.

Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin. Kierowcy mogą mierzyć się z poważnymi problemami. W rejonie pożaru występują utrudnienia na drodze krajowej nr 52.

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