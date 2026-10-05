Wielka awantura w parafii w Grojcu. Biskup ujawnia w sprawie proboszcza

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne - przekazał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Duchowny ponownie spotkał się z odwołanym proboszczem parafii w Grojcu koło Oświęcimia, gdzie doszło do protestu parafian i interwencji policji. Biskup poinformował również, że ks. Józef Zborek zaakceptował decyzję Kościoła i zgodził się opuścić parafię.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ksiądz oraz policjanci i kilka osób stoją na schodach przy balustradzie podczas rozmowy z dziennikarzami.
Ksiądz Józef Zborek odwołany. Biskup Pindel ujawnia nowe informacjeJarek PraszkiewiczPAP

W skrócie

  • Biskup Roman Pindel przekazał, że ksiądz Józef przyznał się do poważnego przestępstwa kanonicznego i zaakceptował decyzję o opuszczeniu parafii.
  • Ks. Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii w Grojcu po stwierdzeniu poważnych nadużyć, a decyzja została potwierdzona przez kościelne instancje odwoławcze.
  • Odwołanie proboszcza wywołało protesty parafian, podczas których doszło do eskalacji emocji, interwencji policji i apelu o zaprzestanie przemocy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opublikował nagranie, w którym odniósł się do wydarzeń w Grojcu. Jak przekazał, odwołanie ks. Józefa Zborka z funkcji proboszcza było związane z "bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji".

Hierarcha podkreślił, że nie może ujawnić szczegółów sprawy ze względu na ochronę prywatności duchownego. Jak zaznaczył, sam ks. Zborek może poinformować o powodach decyzji osoby, które o nie zapytają.

- Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta - powiedział biskup Pindel.

Duchowny przypomniał również, że decyzja w sprawie proboszcza przeszła kościelną drogę odwoławczą. Jak przekazał, sprawę zbadała Dykasteria ds. Duchowieństwa, która potwierdziła jego decyzję. Ostatecznie rozstrzygnięcie zaakceptował Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej.

Biskup Pindel o odwołanym proboszczu. "Przyjął decyzję Trybunału, Kościoła"

Biskup poinformował, że po wcześniejszych wydarzeniach ponownie spotkał się z ks. Józefem Zborkiem. Duchowni odbyli - jak przekazał - "długą rozmowę".

- Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Przyjął decyzję Trybunału, Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii - powiedział Roman Pindel.

Zobacz również:

Grojec. Awantura pod kościołem. Biskup Roman Pindel w asyście policji
Małopolskie

Awantura przed kościołem, biskup w eskorcie policji. "Agresywny tłum"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Jak dodał, były proboszcz prosił o uspokojenie nastrojów. Miał również potrzebować odpoczynku po trudnym dla niego okresie. Biskup zaapelował przy tym o modlitwę w intencji ks. Zborka oraz całej wspólnoty parafialnej.

Wcześniej diecezja informowała, że ks. Józef Zborek został odwołany z urzędu "z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu". Duchowny miał możliwość obrony i odwołania się do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej. Jego obrońcą był profesor specjalizujący się w prawie kanonicznym.

Grojec: Parafianie protestowali. Biskup nie mógł wyjść z kościoła

Decyzja o odwołaniu proboszcza wywołała silne emocje wśród części mieszkańców Grojca. W niedzielę biskup Roman Pindel przyjechał do parafii św. Wawrzyńca, gdzie spotkał się z Radą Parafialną. Rozmowy trwały około 2,5 godziny i - według relacji diecezji - przebiegały spokojnie.

Po spotkaniu biskup udał się do kościoła, gdzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak wynika z relacji diecezji, po wejściu grupy protestujących doszło do eskalacji. Duchowni mieli być wyzywani i szarpani, a następnie zablokowano im możliwość opuszczenia świątyni.

Duża grupa ludzi zgromadzona na zewnątrz po zmroku, większość stoi na chodniku i trawniku w pobliżu lamp ulicznych oraz drzew, część osób rozmawia lub robi zdjęcia.
Protest przed kościołem pw. Świętego Wawrzyńca w GrojcuJarek PraszkiewiczPAP

Na miejsce wezwano policję. Biskup w obecności policyjnych negocjatorów z Krakowa wyszedł do zgromadzonych przed kościołem i próbował wyjaśnić, że decyzja dotycząca ks. Zborka jest ostateczna. Jak podkreślała diecezja, o szczegółowych przyczynach odwołania może poinformować jedynie sam zainteresowany.

Roman Pindel zaapelował także o zakończenie przemocy.

Policjant stojący tyłem w kamizelce z widocznym napisem oraz mężczyzna w sutannie, który wygląda na zaniepokojonego, znajdują się na korytarzu przed drzwiami.
Parafianie protestowali. Biskup nie mógł wyjść z kościołaJarek PraszkiewiczPAP

- Ze względu na duże napięcie społeczne, obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich, bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej, fizycznej, która nie prowadzi do dobrego rozwiązania - powiedział.

Zobacz również:

Ks. Mieczysław Puzewicz (na zdjęciu) otrzymał karę zakazu działalności duszpasterskiej i kontaktów z osobami małoletnimi
Lubelskie

Polski duchowny otrzymał karę. Decyzja przyszła z Watykanu

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski


"Polityczny WF": Lewica po cichu liczy na wygraną GibałyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze