W skrócie Odnaleziono 30-letnią kobietę i dwoje jej małych dzieci, którzy przebywali około kilometr od domu w okolicach Piwnicznej-Zdroju, są cali i zdrowi.

Poszukiwania prowadziły służby, w tym policjanci, strażacy oraz ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy wsparciu psów tropiących.

Do poszukiwań wykorzystano psa z przewodnikiem, drona z kamerą termowizyjną oraz pojazdy terenowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W rozmowie z polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu wyjaśniła, że o godz. 12.30 kobieta wyszła z domu z dwojgiem małych dzieci - rocznym i trzyletnim. Następnie udała się w kierunku masywu leśnego.

W szeroko zakrojone poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków, a także ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przed godz. 18 rzecznik nowosądeckiej policji potwierdziła, że rodzina, cała i zdrowa, odnalazła się około kilometr od domu.

Piwniczna-Zdrój. Poszukiwania zaginionej kobiety z dziećmi zakończone

Wcześniej w rozmowie z serwisem DTS24 podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informowała, że w akcję zaangażowano różne służby.

- W akcji biorą udział policjanci nie tylko lokalni, ale również zaangażowani są funkcjonariusze z Nowego Sącza. Ponadto korzystamy z pomocy psa z przewodnikiem, drona z kamerą termowizyjną oraz pojazdów terenowych. Zawnioskowaliśmy o pomoc GOPR - mówiła.

Przeszukiwany był "bardzo zalesiony i górzysty teren" - podała "Gazeta Krakowska". Bez odpowiedniego przygotowania i ubioru poruszanie się po takim obszarze może być niebezpieczne.

Wędrówki po górzystym terenie. Zalecenia GOPR

Jak zaleca GOPR, przed wyruszeniem na wędrówkę po górzystych terenach należy pozyskać informacje m.in. na temat przebiegu szlaku, zlokalizować pobliskie schroniska turystyczne i szacunkowo ustalić czas marszu.

Odpowiednie przygotowanie - z uwagi na zmieniające się warunki - jest równie ważne dla mieszkańców takich regionów. Przed wyruszeniem w drogę warto powiadomić kogoś bliskiego o planowanej trasie i czasie powrotu.

"Planując górską wycieczkę, należy pamiętać o zabraniu telefonu komórkowego z w pełni naładowaną baterią i wprowadzonymi do ich pamięci numerami alarmowymi GOPR (985). Warto też pobrać na telefon aplikację Ratunek, która ułatwia zarówno zgłoszenie wypadku, jak i określenie miejsca zdarzenia" - wyjaśnia GOPR.

Bosacki w "Graffiti" broni SAFE: To jest świetny program Polsat News