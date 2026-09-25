W skrócie Funkcjonariusze z Małopolski przeprowadzili dwudniową operację, zatrzymując 193 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości.

Do działań wykorzystano ponad 2400 policjantów, wspieranych przez strażników miejskich i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy, a część osób ukrywała się od wielu miesięcy, a nawet lat.

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W trakcie akcji prowadzonej w środę i czwartek funkcjonariusze z Małopolski sprawdzali miejsca, w których mogli przebywać poszukiwani, weryfikowali zdobyte informacje i prowadzili obserwacje. Działania służb skupiały się na zatrzymywaniu osób poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy. Mundurowi weryfikowali także legalność pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Do operacji rozdysponowano 2433 policjantów ze wszystkich jednostek w Małopolsce. Wspierali ich strażnicy miejscy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Małopolska. Dwudniowa akcja policji, zatrzymano 193 osoby

Akcja "Poszukiwani" zakończyła się zatrzymaniem 193 osób, w tym 15 cudzoziemców, oraz sporządzeniem czterech wniosków o wydalenie z naszego kraju.

Jak przekazała w komunikacje Małopolska Policja, wśród zatrzymanych "podczas akcji koordynowanej przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie znalazły się osoby poszukiwane od wielu miesięcy, a nawet lat".

Jednym z efektów pracy małopolskich "łowców głów" było ujęcie mężczyzny, za którym od 2023 roku wydano dwa listy gończe. Mężczyzna był poszukiwany w związku z przestępstwami narkotykowymi oraz przeciwko mieniu.

"Funkcjonariusze wiedzieli, że poszukiwany może pojawić się w Krakowie. Znali również jego wcześniejszy wygląd. Kiedy policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego miejscu i okolicznościom, podjęli interwencję" - czytamy w komunikacie policji. Jak się okazało, mężczyzna zadbał o zmianę wizerunku, aby trudniej było go rozpoznać - miał długie ciemne włosy i brodę oraz usunął charakterystyczne tatuaże.

Poszukiwany podał początkowo funkcjonariuszom dane innej osoby. Jego tożsamość potwierdziło jednak wykonane badanie daktyloskopijne. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym, gdzie ma łącznie do odbycia trzy lat pozbawienia wolności.

Akcja "Poszukiwani" w Małopolsce. "Nie mogą czuć się bezkarnie"

Inny z zatrzymanych, poszukiwany listem gończych 35-latek z powiatu tarnowskiego, był przygotowany na ewentualne pojawienie się policji.

"Na swojej posesji posiadał ogrodzenie pod napięciem oraz czujniki ruchu, które miały informować go o osobach pojawiających się w pobliżu miejsca jego pobytu" - opisują mundurowi. Do zatrzymania mężczyzny, który ma do odbycia ponad dwa lata pozbawienia wolności, doszło, gdy ten próbował ukryć się w jednym z budynków znajdujących się na posesji.

"Zatrzymanie 193 osób pokazuje, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne. Policjanci systematycznie weryfikują informacje, ustalają miejsca pobytu poszukiwanych i konsekwentnie doprowadzają ich przed oblicze wymiaru sprawiedliwości" - podsumowali dwudniową akcję małopolscy mundurowi.



