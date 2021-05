Na trzy miesiące trafiła do aresztu 30-letnia kobieta, która podpaliła konkubentowi samochód, a dwa dni później czterokrotnie ugodziła go nożem - poinformował w sobotę rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń. W Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce kobiecie przedstawiony został zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi jej kara od ośmiu do 25 lat więzienia.

Zdjęcie 30-latka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące / Policja Wieliczka /

W poprzednią niedzielę policjanci z Komendy Powiatowej w Wieliczce (woj. małopolskie) otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu. Na miejscu funkcjonariusze zastali strażaków, którzy gasili płonące auto. Mimo szybkiej interwencji pojazd doszczętnie spłonął.

30-latka spaliła partnerowi auto

Poza całkowicie spalonym pojazdem należącym do 41-letniego gospodarza, uszkodzone zostało również ogrodzenie sąsiadów.



- Podpalenia dokonała 30-letnia kobieta, partnerka właściciela pojazdu, która wcześniej oblała auto benzyną - poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.



- W chwili zdarzenia miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu - dodał Gleń.



We wtorek kobieta została zwolniona do domu, a wcześniej postawiono jej zarzut uszkodzenia mienia.



Po powrocie rzuciła się z nożem

Jeszcze tego samego dnia około godz. 19:00 policjanci otrzymali kolejne wezwanie do miejsca zamieszkania 30-latki i jej 41-letniego partnera.

- W trakcie udzielania mu pomocy przez załogę pogotowia mężczyzna przekazał mundurowym, że został zaatakowany przez swoją partnerkę, która potwierdziła to w rozmowie z policjantami. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, ujawniając przy niej marihuanę - podał rzecznik małopolskiej policji. Mężczyzna miał cztery rany kłute na plecach.



Przed posesją policjanci znaleźli i zabezpieczyli noże kuchenne, którymi konkubina zaatakowała mężczyznę. Napastniczka, która przyznała się do zranienia mężczyzny, została ponownie zatrzymana.

W czwartek w Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce zatrzymanej kobiecie został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie na wniosek prokuratora miejscowy sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Grozi jej kara od 8 do 25 lat więzienia.





Zdjęcie Kobieta czterokrotnie ugodziła nożem swojego partnera / Policja Wieliczka /