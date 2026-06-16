W skrócie W Mszanie Dolnej 19-latka zginęła po ataku ostrym narzędziem, którego sprawcą był jej były partner Kacper.

Sprawca został odnaleziony martwy w lesie przez policję, przy jego ciele znajdowało się narzędzie mogące służyć do popełnienia zbrodni.

Rodzina i znajomi Magdy wskazywali na wcześniejsze nękanie i stalking ze strony byłego partnera.

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- Magda przyjechała z pracy, chciała wysiąść z samochodu, a on ją zaszedł nie wiadomo skąd… Tutaj, na progu to się stało - mówiła ciocia zamordowanej 19-latki w rozmowie z "Faktem".

Kobieta jest jedyną osobą z rodziny zmarłej Magdaleny, która zdecydowała się na krótką rozmowę z mediami. Jak zauważa, rodzice dziewczyny są w bardzo złym stanie psychicznym i pod wpływem silnych leków uspokajających.

Mszana Dolna. Nie żyje 19-latka. Relacje jej bliskich

- Nigdy nie było z nią problemów. Grzeczna, ułożona, raczej trzymała wszystko w sobie. Wiemy, że on ją stalkował, nie chciał odpuścić, był zły, że się rozstali - relacjonowała z kolei koleżanka nastolatki, pracująca z nią w jednej z pobliskich restauracji.

Jak przytacza "Fakt", powołując się na słowa pracowników lokalu, Kacper, były partner dziewczyny, w ostatnim czasie był ich częstym gościem. - Przychodził, gdy Magda miała zmianę, siadał, zamawiał piwo, patrzył w stronę kuchni… I czekał - wyjaśniła jedna z kobiet.

- Wiedzieliśmy, że ona się go bała, on ją trochę jakby stalkował. To mogę powiedzieć na pewno, kiedyś jej nawet opony poprzebijał w aucie - przyznała inna z koleżanek. Według relacji znajomych dziewczyny 19-latek nękał ją także telefonami i SMS-ami.

Zbrodnia w Mszanie Dolnej. Nie żyje dwoje 19-latków

Do tragicznego zdarzenia doszło w Mszanie Dolnej w poniedziałek wieczorem. Jak ustalili policjanci, około godziny 22.20 między 19-letnią Magdaleną, a jej były partnerem Kacprem, również 19-latkiem, wywiązała się kłótnia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zaatakował kobietę po jej powrocie z pracy, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła, a sprawca oddalił się w rejon masywu leśnego - powiedziała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Nastolatka została znaleziona z obrażeniami ciała sugerującymi atak niebezpiecznym narzędziem. "Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować" - wyjaśniono w komunikacie KPP w Limanowej.

Lokalni policjanci, ze wsparciem innych służb, natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy zdarzenia. Ostatecznie na jego trop trafiła załoga policyjnego śmigłowca Bell.

Tragiczna śmierć 19-latki. Znaleziono ciało sprawcy

Funkcjonariusze zauważyli z powietrza ciało mężczyzny, leżące w jednym z lasów w Mszanie Dolnej. Po kilku godzinach policjantom udało się do niego dotrzeć i potwierdzić tożsamość zmarłego - był to 19-latek poszukiwany w związku ze śmiercią Magdy.

- Przy odnalezionym ciele mężczyzny ujawniono jego dowód osobisty, co potwierdza jego tożsamość. Czynności na miejscu nadal trwają - przekazała we wtorek ok. 12 prok. Rataj-Mykietyn.

Z informacji prokuratury wynika też, że 19-latek najprawdopodobniej odebrał sobie życie po tym, jak wcześniej śmiertelnie ranił byłą partnerkę.

Jak przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury, przy zwłokach ujawniono ostre narzędzie, które mogło zostać użyte do popełnienia zbrodni. Trwają badania i ekspertyzy.





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