Małopolska. Ewentualne wybory do sejmiku najpóźniej 6 października

Przedterminowe wybory w Małopolsce. Urzędnicy o kosztach

Do przeprowadzenia wyborów potrzebnych będzie ok. 2750 komisji obwodowych, w skład każdej wejdzie 7, 9 lub 11 osób, co oznacza przeprowadzenie naboru na ok. 27 tys. członków komisji oraz mężów zaufania, sprawujących nadzór nad przebiegiem wyborów. - W 99 procentach byłyby to te same lokale wyborcze co 7 kwietnia - powiedział Ślęczek.