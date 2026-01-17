Wesele w Targanicach przerwane, wybuchł ogień. Pilna ewakuacja

Aleksandra Czurczak

Około 100 osób zostało ewakuowanych po tym jak w lokalu, gdzie odbywało się wesele, wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w w Targanicach (woj. małopolskie). - Ogień przeniósł się na poddasze, trwa akcja gaśnicza - przekazał Interii rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.

Intensywny pożar budynku nocą, gęsty dym oraz płomienie rozświetlające ciemność. Dwóch strażaków ubranych w mundury gaśnicze walczy z ogniem, używając węża strażackiego. W tle wysokie drzewa, część iglaków odbija niebieskie światło.
Targanice. Pożar na weselu. W lokalu wybuchł ogień. Pilna ewakuacjaMałopolska Alarmowo / Facebookmateriał zewnętrzny

Zgłoszenie o pożarze lokalu gastronomicznego o drewnianej konstrukcji przy ul. Beskidzkiej w Targanicach (pow. wadowicki) wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 19.40.

Jak przekazał Interii rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły ogień, który wybuchł, przeniósł się na poddasze.

- Na miejscu pracuje 23 zastępy straży pożarnej - podał kpt. Hubert Ciepły.

Samochody strażackie stojące nocą na zaśnieżonym terenie przed płonącym budynkiem, w tle jasne płomienie i pomarańczowe dymy, wokół kilku strażaków uczestniczących w akcji.
Targanice. Pożar na weselu. W lokalu wybuchł ogieńMałopolska Alarmowo / Facebookmateriał zewnętrzny

Targanice. Pożar na weselu. Ewakuacja gości

Wewnątrz budynku trwało wesele. Jeszcze przed przybyciem strażaków z lokalu ewakuowało się około 100 osób. - Ewakuacja przebiegła sprawnie, nikt nie odniósł obrażeń - powiedział rzecznik.

Przyczyny powstania pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji.

Aleksandra Czurczak
