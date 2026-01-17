Wesele w Targanicach przerwane, wybuchł ogień. Pilna ewakuacja

Około 100 osób zostało ewakuowanych po tym jak w lokalu, gdzie odbywało się wesele, wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w w Targanicach (woj. małopolskie). - Ogień przeniósł się na poddasze, trwa akcja gaśnicza - przekazał Interii rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.