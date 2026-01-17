Wesele w Targanicach przerwane, wybuchł ogień. Pilna ewakuacja
Około 100 osób zostało ewakuowanych po tym jak w lokalu, gdzie odbywało się wesele, wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w w Targanicach (woj. małopolskie). - Ogień przeniósł się na poddasze, trwa akcja gaśnicza - przekazał Interii rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.
Zgłoszenie o pożarze lokalu gastronomicznego o drewnianej konstrukcji przy ul. Beskidzkiej w Targanicach (pow. wadowicki) wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 19.40.
Jak przekazał Interii rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły ogień, który wybuchł, przeniósł się na poddasze.
- Na miejscu pracuje 23 zastępy straży pożarnej - podał kpt. Hubert Ciepły.
Targanice. Pożar na weselu. Ewakuacja gości
Wewnątrz budynku trwało wesele. Jeszcze przed przybyciem strażaków z lokalu ewakuowało się około 100 osób. - Ewakuacja przebiegła sprawnie, nikt nie odniósł obrażeń - powiedział rzecznik.
Przyczyny powstania pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji.