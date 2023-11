To kolejny raz, kiedy w ostatnim czasie zapadła się ziemia w Trzebini. W lipcu wiercono otwory w okolicy zapadliska z końca ubiegłego roku, jednak podłoże nie wytrzymało ciężaru pojazdu z wiertnicą, który zsunął się do dziury. Kilka dni przed tym wydarzeniem na terenie rodzinnych ogródków działkowych, gdzie niemal pod samym domem utworzył się głęboki na kilka metrów lej.

Trzebinia: Skąd się biorą zapadliska?

- Proszę iść lewą stroną drogi, ta po prawej częściej się zapada - usłyszeliśmy wówczas od Bogdana Stachurskiego. Mówił to ot, tak, spokojnie, jakby dawał zwykłą radę, mimo że zapadliska w Trzebini to dziury w ziemi o głębokości czteropiętrowych bloków. Pan Bogdan stał się rodzinnym specjalistą w tym temacie. Każdego dnia dokładnie sprawdza, czy na fasadzie domu nie pojawiły się pęknięcia. Wnuczki pytają go: "dziadku, czy jeśli tam pójdziemy, to ziemia się pod nami zapadnie?". Tak wygląda życie w miejscu, gdzie zdanie "tracić grunt po nogami" nabiera przerażająco dosłownego znaczenia. Cały reportaż możesz przeczytać tutaj.