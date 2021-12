Na najbliższą dobę dla Tatr synoptycy prognozują arktyczne mrozy połączone z silnym wiatrem. W partiach szczytowych odczuwalna temperatura może wynosić około minus 30 st. C - ostrzegli ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, jednak silny wiatr na pewno wpłynie negatywnie na zagrożenie. Warunki do uprawiania turystyki są trudne" - podano w komunikacie TOPR.



Tatry: TOPR sprowadziło obcokrajowców z Orlej Perci. Byli nieprzygotowani do wyprawy



Temperatura na szczytach spadnie w nocy do -16 stopni. W połączeniu z silnym wiatrem temperatura odczuwalna może wynieść ok. -30 stopni.

Reklama

W nocy z niedzieli na poniedziałek śnieżyca

Na noc z niedzieli na poniedziałek w Tatrach i na Podhalu spodziewane są bardzo duże opady śniegu.



Tatrzańskie szlaki pokryte są warstwą śniegu, pod którą występuje lód. W partiach graniowych miejscami wiatr utworzył zaspy śniegu, a w innych miejscach wywiał śnieg do warstwy lodu. Przebieg wielu szlaków jest niewidoczny.

"TOPR. Na każde wezwanie": Wyjątkowy dokument o bohaterskim zawodzie!





Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga doświadczenia w ocenie lokalnego zagrożenia lawinowego oraz posiadania odpowiedniego sprzętu do turystyki zimowej jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC i umiejętności posługiwania się nim - przypomina z kolei Tatrzański Park Narodowy.