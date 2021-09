W Tatrach spadł śnieg. Wierzchołki białe

Nocami w Tatrach temperatura spada poniżej zera stopni. Miejscami na szlakach pojawiły się oblodzenia.

Słonecznie zapowiada się weekend w Tatrach. Wychodząc w wyższe partie gór należy jednak pamiętać o odpowiednim, ciepłym ubraniu i zimowym obuwiu.

W miejscach oblodzonych i zaśnieżonych niezbędne mogą okazać się raczki. W dolnych partiach szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych błotniste.

Nieczynne szlaki turystyczne w Tatrach

Ze względu na remont od poniedziałku zamknięty jest do odwołania niebieski szlak turystyczny na odcinku od schroniska na Polanie Kalatówki do końca Polany Kalatówki. Dojście na Halę Kondratową możliwe jest tzw. dolnym szlakiem. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak niebieski jest otwarty na odcinku od Pustelni Brata Alberta do końca Polany Kalatówki.

Reklama

Nieczynny jest także czerwono znakowany szlak turystyczny na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy. Ścieżką na szczyt można poruszać się tylko w weekendy - podał TPN.