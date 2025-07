TPN przypomniał, że nie ma potrzeby, by turyści spędzali noc w górach , gdyż na terenie parku działa kilka schronisk turystycznych PTTK, w których można nocować, a sieć szlaków pozwala na powrót "do cywilizacji" z wielu miejsc.

We wpisie w mediach społecznościowych przypomniano również o innych ograniczeniach.

"Od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie TPN od zmierzchu do świtu. Ograniczenie to pozwala zwierzętom swobodnie przemieszczać się między miejscami żerowania i odpoczynku" - czytamy. Nocą na szlakach, którymi w dzień chodzą ludzie, pojawiają się m.in. rysie, wilki i niedźwiedzie.