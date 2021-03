W Tatrach budzą się niedźwiedzie

Tropy niedźwiedzia to znak, że wiosna zbliża się wielkimi krokami - zauważają przyrodnicy.

Reklama

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adrian Slazok/ /Reporter

Od kilku dni przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego obserwują ślady niedźwiedzia w Dolinie Strążyskiej - informują władze parku na swoim profilu społecznościowym.

Reklama

"To szczególny czas dla przyrody, dlatego przypominamy, że od 1 marca po tatrzańskich szlakach można poruszać się wyłącznie od świtu do zmierzchu. Ograniczenie ma m.in. umożliwić zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania a dziennego odpoczynku. Pamiętajmy, że np. wilki, niedźwiedzie, rysie i lisy w nocy chętnie wędrują szlakami. Świadectwem ich obecności są liczne tropy i odchody, które znajdujemy właśnie nad ranem" - czytamy w komunikacie TPN.

Przyrodnicy przekonują, że tropy niedźwiedzia to znak, iż wiosna zbliża się wielkimi krokami.

Niedźwiedzie są w Polsce objęte ścisłą ochroną. Ich główną ostoją w Polsce są Bieszczady. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Niedźwiedzie są wszystkożerne; dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg. Żyją do 50 lat.