W skrócie W pożarze domu w Zabierzowie Bocheńskim zginął 59-letni mężczyzna.

Przy ciele ofiary znaleziono kanister po benzynie, a śledczy ustalili, że doszło do podpalenia.

Żona zmarłego usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Zabierzowie Bocheńskim (woj. małopolskie) doszło do pożaru domu. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 3 w nocy.

Strażacy, którzy pojawili się na miejscu jako pierwsi, zauważyli dym wydostający się z poddasza.

Zabierzów Bocheński. Pożar domu jednorodzinnego, tragiczne odkrycie strażaków

Jak przekazała straż, podczas przeszukiwania domu znaleziono ciało mężczyzny.

"W trakcie akcji gaśniczej strażacy w łazience ujawnili leżące na brzuchu zwłoki mężczyzny Romana S." - podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Obok ciała 59-latka znaleziono kanister po benzynie.

Jak podaje prokuratura, ze wstępnej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że w domu doszło do podpalenia. Zmarły nie miał na sobie śladów obrażeń, w jego drogach oddechowych zauważono ślady świadczące o tym, że spłonął żywcem. Mężczyzna został wcześniej oblany benzyną.

Zabierzów Bocheński. Rodzinna tragedia

Jak przekazała w rozmowie z Radiem Kraków Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ogień wznieciła żona 59-latka. Służbom na miejscu tłumaczyła, że jest sąsiadką i nie ma kluczy do domu, zaś gdy strażacy weszli do budynku, zaczęła uciekać. Prokuratura zwraca uwagę, że mimo pory (około godziny 3), kobieta była ubrana w elegancki strój, jakby planowała wyjście lub wyjazd.

W środę prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce przedstawił żonie mężczyzny, Magdalenie S. zarzut pozbawienia życia Romana S. poprzez użycie materiału łatwopalnego.

Kobieta została tymczasowo aresztowana.

