W pożarze zginął mąż. Wstrząsające ustalenia służb, żona z zarzutami
59-latek z Zabierzowa Bocheńskiego (woj. małopolskie) zginął w pożarze własnego domu. Jak ustalili śledczy, ogień nie pojawił się w budynku przypadkiem. Przy ciele mężczyzny strażacy znaleźli kanister po benzynie. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, żona zmarłego usłyszała zarzut pozbawienia męża życia. Kobieta trafiła do tymczasowego aresztu.
W skrócie
- W pożarze domu w Zabierzowie Bocheńskim zginął 59-letni mężczyzna.
- Przy ciele ofiary znaleziono kanister po benzynie, a śledczy ustalili, że doszło do podpalenia.
- Żona zmarłego usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana.
W nocy z poniedziałku na wtorek w Zabierzowie Bocheńskim (woj. małopolskie) doszło do pożaru domu. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 3 w nocy.
Strażacy, którzy pojawili się na miejscu jako pierwsi, zauważyli dym wydostający się z poddasza.
Zabierzów Bocheński. Pożar domu jednorodzinnego, tragiczne odkrycie strażaków
Jak przekazała straż, podczas przeszukiwania domu znaleziono ciało mężczyzny.
"W trakcie akcji gaśniczej strażacy w łazience ujawnili leżące na brzuchu zwłoki mężczyzny Romana S." - podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
Obok ciała 59-latka znaleziono kanister po benzynie.
Jak podaje prokuratura, ze wstępnej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że w domu doszło do podpalenia. Zmarły nie miał na sobie śladów obrażeń, w jego drogach oddechowych zauważono ślady świadczące o tym, że spłonął żywcem. Mężczyzna został wcześniej oblany benzyną.
Zabierzów Bocheński. Rodzinna tragedia
Jak przekazała w rozmowie z Radiem Kraków Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ogień wznieciła żona 59-latka. Służbom na miejscu tłumaczyła, że jest sąsiadką i nie ma kluczy do domu, zaś gdy strażacy weszli do budynku, zaczęła uciekać. Prokuratura zwraca uwagę, że mimo pory (około godziny 3), kobieta była ubrana w elegancki strój, jakby planowała wyjście lub wyjazd.
W środę prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce przedstawił żonie mężczyzny, Magdalenie S. zarzut pozbawienia życia Romana S. poprzez użycie materiału łatwopalnego.
Kobieta została tymczasowo aresztowana.