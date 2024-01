Rodzina zmarłej 60-latki ma pretensje do policji, która nie potrafiła znaleźć kobiety, mimo że była z nią w kontakcie telefonicznym. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło setki funkcjonariuszy, którzy wykorzystywali drona, psy tropiące i próbowali namierzyć komórkę zaginionej. Niestety, bez skutku. Zmarłą kobietę znaleziono dopiero kolejnego dnia. Bliscy nie ukrywają, że mają do służb żal - ich zdaniem doszło do wielu zaniedbań. W reakcji na publiczne oskarżenia policja opublikowała obszerne oświadczenie.