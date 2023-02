Urodziła pięcioraczki. "W domu czeka siedmioro rodzeństwa"

Informacja o narodzinach pięcioraczków obiegła Kraków w poniedziałek 13 lutego.

"Podobno 'nic dwa razy się nie zdarza', a jednak w Szpitalu Uniwersyteckim cuda lubią się powtarzać. Już po raz drugi - dzięki staraniom zespołu Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem profesora Huberta Hurasa" - czytamy w komunikacie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Kraków. Pięcioraczki przyszły na świat. W domu siedmioro dzieci

Jak dodano, zespół lekarzy opiekował się ciężarną przez niemal 10 ostatnich tygodni. Poród miał miejsce w niedzielę 12 lutego - pięcioraczki na świecie pojawiły się po godzinie 14.

Reklama

"Taka ciąża trafia się raz na 52 miliony przypadków! Trzy dziewczynki i dwaj chłopcy urodzili się w 28 tygodniu, przez cesarskie cięcie" - przekazał szpital.

Pięcioraczki to: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Dzieci ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą około 40 centymetrów każde. Teraz opiekują się nimi lekarze z Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha.

Wiadomo już, że pięcioraczki wraz ze szczęśliwą mamą spędzą w krakowskim szpitalu najbliższych kilka tygodni. "Czują się dobrze. W domu natomiast z niecierpliwością oczekuje już na nich pochodzący z Anglii tato oraz siedmioro rodzeństwa!" - podkreślono.

Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nie kryją wzruszenia oraz szczęścia. Jak zaznaczają, wiedza oraz doświadczenie specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania.

Szcześcioraczki z Tylmanowej u Pierwszej Damy

Narodziny pięcioraczków to prawdziwa gratka, jednak rekordzistką pod tym względem jest pewna mama z Tylmanowej.

Pierwsze w Polsce sześcioraczki przyszły na świat 20 maja 2019 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dzieci, cztery dziewczynki: Zosia, Kaja, Malwina i Nela i dwóch chłopców: Tymon i Filip, urodziły się prawie jedenaście tygodni przed czasem. W dniu porodu noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g.



W zeszły roku w listopadzie cała rodzina odwiedziła Pierwszą Damę Agatę Kornhauser Dudę. Jak podano na prezydenckiej stronie, rodzice i dziadkowie rozmawiali z małżonką prezydenta o rozwoju maluchów, nauczaniu zintegrowanym i o codzienności z siedmiorgiem dzieci. Sześcioraczki mają bowiem starszego brata Oliwiera.