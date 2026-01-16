W skrócie Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym zarzucono wyłudzenie ponad 7,2 mln zł z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Przestępstwa miały polegać na zawyżaniu kosztów wydatków refundowanych oraz wykorzystywaniu nierzetelnych faktur VAT i zakupie przedmiotów już posiadanych.

W celu zabezpieczenia roszczeń zastosowano zajęcia majątkowe na kwotę ponad 15 mln zł, w tym hipoteki i blokady rachunków bankowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski poinformował w piątek, że dwa przestępstwa, o które obwinione są osoby objęte aktem oskarżenia przesłanym do Sądu Okręgowego w Kielcach, zagrożone są karą do 15 lat więzienia.

Według aktu oskarżenia, przestępstwa polegały na wyłudzeniu w latach 2010-2016 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, dofinansowania pochodzącego z funduszy unijnych w wysokości ponad 3,7 mln zł i 3,5 mln zł. Środki te miały być przeznaczone na pokrycie kosztów budowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego oraz centrum wypoczynku i promocji regionu kieleckiego.

- Mechanizm działania sprawców polegał na zawyżaniu kosztów wydatków podlegających refundacji w celu otrzymania wyższej niż należna kwoty tytułem ich zwrotu - wyjaśnił prokurator Kowalski.

Wyłudzali pieniądze z unijnych dotacji. To nie pierwszy taki przypadek

Według rzecznika PR zawyżanie kosztów następowało poprzez pozorne podnoszenie cen kupowanych przedmiotów lub usług z wykorzystaniem nierzetelnych faktur VAT, wystawianych przez pośrednika, na rzecz którego beneficjent ponosił wydatki zaliczające się do kosztów objętych unijnym dofinansowaniem, tzw. koszty kwalifikowalne, nabywając przedmioty lub usługi po cenach rażąco wyższych od rynkowych.

Innym ujawnionym sposobem zawyżania kosztów realizacji projektów - wskazał rzecznik prokuratury - był zakup przez beneficjenta w ramach udzielanej pomocy przedmiotów niezbędnych do jego realizacji, np. wyposażenia gastronomicznego, które już wcześniej posiadał.

Kowalski podkreślił, że jest to kolejny akt oskarżenia w związku z wyłudzeniami środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas skierowano cztery akty oskarżenia wobec łącznie 28 osób.

Na poczet grożących oskarżonym grzywien, przepadków oraz orzeczeń obowiązków naprawienia szkody zastosowano zabezpieczenia majątkowe poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcia rachunków bankowych, udziałów w spółkach oraz wierzytelności ze świadczeń emerytalnych, na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohaterem Polsat News Polsat News