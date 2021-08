Ulewy i podtopienia w Krakowie. Zalane domy, tysiąc interwencji strażaków i ewakuacje mieszkańców

Najtrudniejsza sytuacja panuje w dzielnicy Bieżanów. Tam rzeka Serafa zalała wiele mieszkań. Strażacy, którzy otrzymali tysiąc zgłoszeń, ewakuowali kilka osób. Mocno ucierpiała Wieliczka.

- Przyjęliśmy prawie tysiąc zgłoszeń na terenie miasta i powiatu krakowskiego - powiedział w nocy czwartku na piątek oficer Prasowy Komendanta Miejskiego st. kpt. Bartłomiej Rosiek.

Kraków: Zalane domy, ewakuacja mieszkańców

W dzielnicy Bieżanów z brzegów wystąpiła rzeczka Serafa. - Woda przelała się przez korony wałów i zalała część ulic w okolicy Bieżanowskiej i Półłanki. Kilkadziesiąt domów zostało zalanych. W niektórych miejscach woda sięga nawet metr i wyżej. Pozalewane są mieszkania na parterze, piwnice i garaże. Kilka starszych osób musieliśmy ewakuować. Zostały one przekazana do zespołów ratownictwa medycznego" - wyjaśnił.

Strażacy napełniają worki piaskiem, dowożą je do mieszkańców i umacniają wały. - Liczymy na dobre prognozy od samego rana, jeżeli woda zacznie opadać, to będzie miało jakikolwiek sens jej wypompowywanie - podkreślił Rosiek.

Oficer prasowy przekazał, że bardzo trudna sytuacja panuje w gminie Zielonki. Według informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych w Zielonkach całkowicie nieprzejezdna jest DW-794, która została zalana. Profil na Facebooku "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie" podał, że przekroczony został stan alarmowy na rzece Dłubnia w Michałowicach.

W Wieliczce zalana została tamtejsza Komenda Powiatowa i JRG PSP, co utrudniło pracę Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

W Krakówie intensywnie pada od czwartku. Do wczorajszego wieczora strażacy otrzymali 156 zgłoszeń. - Nasze działania polegają na udrażnianiu przepustów drogowych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic - relacjonował wówczas rzecznik małopolskiej PSP mł. bryg. Sebastian Woźniak.

Jak poinformował, najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów: krakowskiego - 41, oświęcimskiego - 30, nowotarskiego - 21. Rzecznik PSP podkreślił, że nie jest to bilans ostateczny, ponieważ w regionie wciąż pada.

- W kilku miejscach workami z paskiem zabezpieczamy przed zalaniem posesje - powiedział Woźniak. Tak jest w Krakowie przy ul. Seweryna Udzieli, w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej, gdzie pracuje pompa dużej wydajności i pompy szlamowe, w Brzeszczach na ul. Nazieleńce oraz w Kętach. W Chabówce z powodu podniesienia się wody w Rabie z pobliskiej posesji ewakuowano dwie osoby.

Pogoda na piątek. Wydano ostrzeżenia

W związku z intensywnymi opadami synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne zw. z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach. Trzeci najwyższy stopień obowiązuje dla zlewni Skawy, Raby, Dunajca Uszwicy, bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie) oraz dla zlewni Niedzicy (świętokrzyskie).





Zdjęcie Ostrzeżenia IMGW / IMGW-PIB / imgw.pl / materiały prasowe

IMGW informuje również o stanie alarmowym, jaki przekroczony jest na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 33 cm na rzece Stryszawka na stacji Sucha Beskidzka. Stan ostrzegawczy jest przekroczony na 14 stacjach w dorzeczu Wisły oraz na 3 stacjach w dorzeczu Odry.





