W skrócie Prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk wezmą udział w poniedziałkowym Marszu Ciszy w Krakowie, który upamiętni ofiary sobotniego zamachu.

Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 20.00 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, skąd marsz przejdzie pod bazylikę Mariacką.

W miejscach tragicznych zdarzeń zapłoną znicze, a uroczystość odbędzie się w milczeniu, bez wygłaszania żadnych przemówień.

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Krakowski magistrat potwierdził, że w Marszu Ciszy ku czci ofiar sobotniego zamachu wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Obu zaprosił prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Według RMF FM w marszu wezmą udział także wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar i marszałek województwa Łukasz Smółka.

W liście do Tuska Gibała podkreślił, że do ataku doszło w miejscu będącym symbolem Krakowa. Napisał, że obecność premiera podczas marszu będzie "znakiem wsparcia i solidarności z mieszkańcami Krakowa". Do udziału magistrat zaprosił zarówno krakowian, jak i osoby odwiedzające miasto.

Marsz Ciszy w Krakowie. Znicze zapłoną w trzech miejscach

Zbiórkę zaplanowano na poniedziałek 9 listopada o godz. 20.00 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Jak podaje Polskie Radio 24, pierwsze znicze zapłoną u zbiegu ulic Sławkowskiej i Szczepańskiej, gdzie zginęły trzy osoby. Stamtąd uczestnicy przejdą przez Rynek Główny pod bazylikę Mariacką. Godzina zakończenia marszu i ewentualne objazdy pozostają do potwierdzenia.

Marsz organizuje miasto wspólnie z policją. Jak zapowiedział Gibała w RMF FM, w każdym z trzech miejsc, w których zginęły ofiary zamachu, zapłonie po jednym zniczu za każdą osobę, która tam straciła życie. "Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar" - powiedział prezydent Krakowa.

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Marsz odbędzie się w ostatnim dniu żałoby narodowej, którą Karol Nawrocki zarządził na 8 i 9 listopada. W Krakowie żałoba miejska potrwa do środy 11 listopada włącznie. Na miejskich budynkach flagi opuszczono do połowy masztu lub przepasano kirem. Flagi z kirem pojawiły się również na krakowskich tramwajach i autobusach.

W niedzielę w kolegiacie św. Anny odprawiono mszę w intencji zabitych, rannych i ich bliskich. Gdy o godz. 16.00 rozpoczynało się nabożeństwo, na Wawelu zabrzmiał dzwon Zygmunt. Liturgii przewodniczył kard. Grzegorz Ryś, który odczytał kondolencje papieża Leona XIV.

Do środy 11 listopada można także wpisać się do księgi kondolencyjnej wystawionej w holu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Księga jest dostępna od godz. 9.00 do 19.00, a wejście znajduje się od strony Pawilonu Wyspiańskiego. Magistrat przyjmuje również wpisy do księgi elektronicznej do środy do godz. 19.00.



